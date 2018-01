Die Stadträte Stefan Fritschi und Barbara Günthard-Maier in der FDP-Gondel, davor Fraktionspräsident Stefan Feer. (Bild: Christian Saggese)

Die Stadträte Stefan Fritschi und Barbara Günthard-Maier in der FDP-Gondel, davor Fraktionspräsident Stefan Feer. (Bild: Christian Saggese)

Die FDP Winterthur eröffnete am letzten Samstag ihren Wahlkampf auf dem Neumarkt. Die Bevölkerung war eingeladen, sich bei einem Dreikönigskuchen mit den anwesenden Gemeinderäten und Stadträten auszutauschen. Neben den FDP-Anhängern waren auch weitere Sympathisanten der Partei, wie Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) und Bauvorsteher Josef Lisibach (SVP), anwesend.

Von sieben auf neun Sitze

Fraktionspräsident Stefan Feer präsentierte die Ziele der FDP-Fraktion im Gemeinderat. So wolle man zwei zusätzliche Sitze gewinnen, künftig also mit neun Personen im Parlament politisieren.

Thematisch werde man weiterhin urliberale Anliegen vertreten. Das heisst den staatlichen Einfluss auf die Gesellschaft einzudämmen sowie stärkere Regulierungen zu bekämpfen. Es gelte aber auch, neue Visionen umzusetzen um Winterthur voranzubringen. Dafür sei es notwendig, die Rahmenbedingungen für innovative und technologische Entwicklungen zu fördern sowie Winterthur für Hightech-Firmen attraktiver zu gestalten.

Weiter setzte es sich die FDP-Fraktion zum Ziel, eine Gleichbehandlung der verschiedensten Verkehrsmittel anzustreben. «Die Bevölkerung muss frei entscheiden, wie sie sich fortbewegen möchte», hielt Stefan Feer fest. Dabei dürfe man sich auch vor neuen Mobilitätsformen nicht verschliessen. Passend dazu wurde auf dem Neumarkt eine FDP-Gondel aufgestellt, taucht die Idee einer «Winti-Seilbahn» doch immer wieder bei der Partei auf.

«Allianz starkes Winterthur» auf den Wahlzettel

Im Stadtrat wolle man die bürgerliche Mehrheit halten, weshalb sich die FDP mit der SVP und der CVP zur «Allianz starkes Winterthur» zusammengeschlossen hat. Nebst den eigenen Stadträten Stefan Fritschi und Barbara Günthard-Maier sollen also auch Michael Künzle und Josef Lisibach wiedergewählt werden.

Die beiden FDP-Stadträte stellten sich auch noch persönlich vor. So betonte Barbara Günthard-Maier, Vorsteherin des Departements Sicherheit und Umwelt, dass sie sich weiter dafür einsetze, die Kriminalität zu bekämpfen und den Ruf von Winterthur als sicherste Grossstadt der Schweiz zu verteidigen. Das neue, vom Volk bewilligte Polizeigebäude sei hierfür ein wichtiger Schritt.

Weiter sei es ihr Anliegen, dass die Stadt auch für die Jüngeren attraktiv bleibt. So werde beispielsweise momentan getestet, ob es für die Bevölkerung vertretbar ist, dass Gartenbeizen verlängerte Öffnungszeiten erhalten.

Selbstkritisch stellte sie fest, dass die Themen Energie und Umwelt in ihrer bisherigen Amtszeit noch ein wenig zu kurz gekommen seien. Dies werde sie nun aber aktiv ändern, gelte es doch, dem Wunsch der Bevölkerung nach einer 2000-Watt-Gesellschaft Rechnung zu tragen.

Protest bei Rede von Stefan Fritschi

FDP-Stadtrat Stefan Fritschi wechselte erst kürzlich vom Departement «Schule & Sport» zu den Technischen Betrieben. Er werde sich mit viel Elan auf die kommenden Herausforderungen stürzen, versprach er. So gelte es beispielsweise, bei Stadtwerk das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen. Bei Stadtgrün stehen wichtige Projekte, wie die 4. Bauetappe beim Eulachpark oder die Weiterentwicklung des Wildparks Bruderhaus, an. Und bei Stadtbus komme es bis Dezember 2018 zu grossen Veränderungen, muss das Angebot aufgrund der SBB-Bauvorhaben in Winterthur nochmals vergrössert werden.

Während seiner Rede protestierte eine Seniorin gegen den ehemaligen Sportvorsteher. Er sei schuld, dass die Geisi-Saune die Türen schliessen musste, was viele Mitbürger belaste. Fritschi kriegte die Situation aber einigermassen schnell in den Griff, indem er darauf hinwies, dass man als Stadtrat eben auch unpopuläre Entscheide treffen müsse. Und eine Saune zu betreiben gehöre nicht zu den Kerngeschäften einer Stadt.