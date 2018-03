Magnusson brachte es bei den Stadtparlaments-Wahlen auf nur 3694 Stimmen. Er schied damit aus, obwohl seine Partei sogar einen Sitz dazugewann. Grund für seine Abwahl war wohl nicht zuletzt ein unfreiwilliger Auftritt im «Kassensturz», zu dem er wegen seiner Tätigkeit als selbständiger Finanzberater kam.

Schlechter Mensch

Er hatte einer älteren Frau ein so genanntes «Life Settlement» verkauft, die Beteiligung an der Lebensversicherung einer fremden Person. Der Käufer muss also auf den fristgerechten Tod eines Menschen hoffen. Erst im Nachhinein merkte die Frau offenbar, was Magnusson ihr da verkauft hatte.

Der «Kassensturz»-Beitrag wurde von den Lokalmedien aufgegriffen. Danach wurde Magnussons Geschäftstätigkeit kontrovers auf Facebook diskutiert. Gegenüber dem «Landboten» sagte Magnusson, der «Kassensturz»-Beitrag habe ihn absichtlich als schlechten Berater und schlechten Menschen dastehen lassen.