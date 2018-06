Mit dem Start der WM in Russland hat die Schweizer Fussballliga den Spielplan für die kommende Saison bekanntgegeben. Auf den FC Winterthur wartet in der ersten Runde ein Derby. Er tritt am 21. Juli auswärts bei Wil an. Die letzte Partie zwischen den beiden FCWs verloren die Winterthurer auf der Schützenwiese 0:3. Auch der letzte Besuch in Wil endete für sie mit einer Niederlage (0:2).

Den ganzen Spielkalender der Challenge League finden Sie hier.

In der zweiten Runde kommt Aarau nach Winterthur. Gegen die Aargauer hat der FCW bessere Erinnerungen. Das Heimspiel am zweitletzten Spieltag gewann er mit 2:0. Am 4. August geht es für die Winterthurer zu Rapperswil-Jona, anschliessend empfangen sie den Aufsteiger Kriens.

Edimilson Fernandes und West Ham kommen nach Winterthur

Bevor der FCW aber in die neue Saison steigt, bekommt er auf der Schützenwiese hohen Besuch aus der englischen Premier League. West Ham United bereitet sich vom 2. bis 13. Juli in Bad Ragaz auf die kommende Spielzeit vor und kommt währenddessen am Sonntag, 8. Juli, für ein Testspiel nach Winterthur. Gemäss FCW-Geschäftsführer Andreas Mösli beginnt der Vorverkauf für die Vorbereitungspartie in den nächsten Tagen.

Mit Edimilson Fernandes steht beim Londoner Klub auch ein Schweizer unter Vertrag. Der dreifache Internationale war einer der letzten Spieler, die aus dem Schweizer WM-Kader für Russland gestrichen wurden.