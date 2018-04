Am Obertor sollen keine Luxuswohnungen entstehen. (Symbolfoto: Christian Merz)

Dank der Initiative könne am Obertor ein vielseitiges und zukunftsweisendes Areal entstehen, das das Gesicht von Winterthur präge, teilte das Komitee am Freitag mit. Nun liege der Ball beim Stadt- und Gemeinderat. Die Initiative wurde am Freitag mit fast 2000 Unterschriften eingereicht, nötig wären 1000 Unterschriften.

Die Initiative verlangt weiter, dass das Areal einer Trägerschaft im Baurecht abgegeben wird, die garantiert, dass mindestens die Hälfte der Wohnungen nach dem Prinzip der Kostenmiete vermietet wird. Das Komitee will so verhindern, dass am Obertor Luxuswohnungen gebaut werden.

Die Winterthurer Stadtpolizei wird ab 2023 das neue Polizeigebäude beziehen. Damit werden die Liegenschaften am Obertor sowie an der Badgasse für eine neue Nutzung frei. Die Stadt Winterthur führt für diese Liegenschaften eine Machbarkeitsstudie für die Klärung der weiteren Nutzung durch. (sda)