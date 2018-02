Traditionsgemäss eröffnete er am Montagabend mit dem Anschnitt des Hammens die Fasnachtszeit in Winterthur. (Foto: Talina Steinmetz)

Fakowi-Präsident Thomas Steffen ist in Feierlaune. Die Zukunftssorgen aus dem letzten Jahr gehören für ihn der Vergangenheit an. (Foto: Talina Steinmetz)

Traditionsgemäss wurde die Fasnacht am Montagabend mit dem Anschnitt des Hammens eröffnet. Welche Neuheiten dürfen Fasnacht-Fans bei den Umzügen kommende Woche erwarten?

Thomas Steffen: Es gibt ein paar Besonderheiten. Zum Beispiel wird es am Grossen Umzug am Sonntag, 18. Februar, neu 30 Mottowagen geben. Für den Kinderumzug am Montag, 19. Februar, haben wir zwei neue Kategorien geschaffen und dieses Jahr können erstmals auch Geschwisterpaare und ganze Familien für ihre originellen Kostüme prämiert werden. Sie müssen einfach thematisch zueinander passen. Das gelingt zum Beispiel, wenn sie als Schneewittchen und die sieben Zwerge erscheinen.

Letztes Jahr sorgte sich der damalige Fakowi-Präsident Sascha Biscioni um die Zukunft der Fasnacht. Das Interesse der Bevölkerung sei rückläufig und es fehle an freiwilligen Helfern. Wie beurteilen Sie die Situation heute?

Ich bin gar nicht dieser Ansicht. Der Vorstand ist seit 20 Jahren zum ersten Mal wieder komplett. Natürlich sind wir jedes Jahr auf Helferinnen und Helfer angewiesen, die uns tatkräftig unterstützen. Deshalb suchen wir auch immer nach Freiwilligen. Aber nach meinen Einschätzungen hat sich die Situation in den letzten Jahren sehr verbessert.

Dass die Fasnacht allgemein nicht mehr auf Interesse stösst, sehe ich nicht so. Als ich noch klein war, hat man sich monatelang auf die Narrenzeit gefreut. Heute kann man jeden Tag Fasnacht feiern, weil das Angebot so riesig ist. Klar wird es so für uns auch etwas schwieriger, sich zu behaupten. In den letzten Jahren hatten wir leider etwas Pech mit dem Wetter. Das wirkte sich auf die Besucherzahl aus. Trotzdem sollten wir dankbar für die vielen treuen Fasnacht-Fans sein.

Wie sieht es bei den Jüngeren aus? Hat deren Interesse nachgelassen?

Nein, das denke ich nicht. Wir haben im Verein auch junge, innovative Fasnächtler dabei. Im nächsten Jahr wollen wir junge Talente aber noch stärker fördern. Wir werden ihnen Kurse anbieten, wo sie mehr über die Fasnacht lernen können. Wir geben ihnen beispielsweise Tipps für Schnitzelbänke und zeigen ihnen, wie weit man mit Pointen zu politischen Themen gehen darf.

Finanziell soll es für die Fakowi immer schwieriger werden. Stimmt das?

Das Sponsoring ist jeweils schwer, aber das ist nicht nur bei der Fasnacht so. Dieses Jahr sieht es für uns in diesem Bereich wieder rosiger aus. Wir konnten gleich drei Umzugssponsoren finden. Von der Stadt werden wir jährlich mit 10 000 Franken unterstützt. Das reicht aber nicht, um die anfallenden Kosten zu decken. Die Einhaltung des ganzen Sicherheitskonzepts geht ins Geld. Mitunter deshalb haben wir jedes Jahr rund 15 000 Franken an Ausgaben. Wir schreiben derzeit also rote Zahlen.

Wie gehen Sie dagegen vor?

Wir sind mit der Stadt im Gespräch und wollen mit ihr über das Sicherheitskonzept und eine Leistungsvereinbarung sprechen. Die einzelnen Fasnachtsvereine unterstützen uns ausserdem sehr. Dieses Jahr haben sie uns einen Teil der Pflichtplaketten abgekauft. Insgesamt geht es finanziell für uns langsam wieder bergauf.

Letztes Jahr wurden Sie an der GV neu zum Fakowi-Präsident gewählt. Dieses Amt hatten Sie bereits früher inne. Was hat sich seither geändert?

Das Gemeinschaftsgefühl unter den Fasnächtlern ist stark gewachsen. Alle ziehen am selben Strang und arbeiten zusammen. Dieser Wandel freut mich sehr.

Und auf was freuen Sie sich während der Fasnachtstage am meisten?

Auf den Kinderumzug und das Böögg-Verbrennen, obwohl Letzteres leider auch schon wieder das Ende der Narrenzeit bedeutet. Übrigens, dieses Jahr werden Stadträtin Barbara Günthard-Maier und Gemeinderatspräsident Felix Landolt den Böögg anzünden.