Am Freitagabend, um zirka 22 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Mattenbachstrasse Richtung Zeughausstrasse und beabsichtigte, nach links auf diese abzubiegen, wie die Stadtpolizei Winterthur in einer Mitteilung schreibt.

Gleichzeitig fuhr ein 13-jähriger Junge mit seinem Fahrrad vom Radweg auf der gegenüberliegenden Seite der Mattenbachstrasse ebenfalls auf die Zeughausstrasse. In der Folge kam es zur Kollision. Der 13-järhige Junge stürzte und verletzte sich am linken Arm Er wurde mit der Ambulanz zur Behandlung ins Kantonsspital Winterthur gefahren. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von 1100 Franken.

Fahrerflucht

Am Samstag, um Mitternacht fuhr ein 31-jähriger Autofahrer auf der Rechtsabbiegespur der stadtauswärts führenden Zürcherstrasse Richtung Auwiesenstrasse. Statt auf die Auwiesenstrasse abzubiegen fuhr er jedoch weiter geradeaus Richtung Dättnau.

Nach der Einmündung der Auwiesenstrasse beabsichtigte er, nach links auf die andere Fahrspur zu wechseln. Dabei übersah er einen korrekt auf dieser Spur fahrenden 32-jährigen Autofahrer.

Der Lenker kam von der Strasse ab und prallte frontal gegen einen Baum.

In der Folge kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zur Kollision. Der 31-jährige Unfallverursacher entfernte sich allerdings mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern, wie die Stadtpolizei schreibt. Ein Zeuge notierte sich allerdings die Autonummer.

Die Polizei rief den Halter des Fahrzeugs an. Dieser gab daraufhin den Lenker bekannt. Die Polizei erreichte ihn telefonisch. Der Unfallverursacher begab sich umgehend auf die Wache der Stadtpolizei. Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 4000 Franken.

Selbstunfall unter alkoholeinfluss

Am Samstag, um 06 Uhr morgens, fuhr ein 27-jähriger Lenker mit seinem Auto auf der Stadlerstrasse stadtauswärts. Dabei kam er kurz nach dem Stofflerenweg von der Strasse ab und prallte auf der rechten Strassenseite frontal gegen einen Baum. Bei der Tatbestandsaufnahme konnten beim Lenker Alkoholsymptome festgestellt werden.

Der Atemlufttest ergab ein positives Resultat. Der Führerausweis wurde dem Lenker vor Ort abgenommen. Am Auto entstand Totalschaden. Die Schadenhöhe am Fahrzeug und am Baum beträgt rund 12‘000 Franken. (zo)