Der Rahmen aus Bambus wird in Ghana hergestellt. Die restlichen Komponenten werden in Kiel zusammengebaut. (Foto: Annalena Schmid)

Adamo Lochmatter präsentiert am kommenden Wochenende eine Exklusivität für Winterthur. Der Inhaber des Velofachgeschäfts Dynamoo stellt am Winterthurer Velofrühling (siehe Box) vom 7. und 8. April ein Bambusvelo vor. «Schon seit Jahren verfolge ich interessiert die neusten Entwicklungen im Bereich Bambusvelos», erzählt Adamo Lochmatter. «Bei vielen Modellen fehlte aber stets die nötige Stabilität.» Nun habe er eines gefunden, das gleich stabil sei wie ein durchschnittlicher Aluminium-Rahmen.

«Da jedes Bambusrohr seine eigene Struktur aufweist, sind alle Rahmen ein Unikat.» Adamo Lochmatter, Inhaber vom Velofachgeschäft Dynamoo

Nachhaltiger Rohstoff

Warum der Winterthurer eine Zukunft in Bambusfahrrädern sieht, erklärt er folgendermassen: «Bambus ist ein natürlicher Werkstoff, der sich ideal für die Produktion von Velorahmen anbietet.» Mit einer natürlichen Röhrenform und einer dicken, stabilen Aussenwand habe Bambus die optimalen Eigenschaften für Fahrradrahmen.

Das Bambusvelo wird Adamo Lochmatter am Winterthurer Velofrühling vorstellen. (Foto: Annalena Schmid)



Zudem sei es eine nachhaltige Alternative zu aufwendig produzierten Aluminium-Röhren. «Wenn man die Fertigung der Fahrräder bis zur Massenproduktion entwickeln kann, sehe ich Bambus als künftig gängigen Rohstoff in der Veloproduktion», meint Adamo Lochmatter weiter. Noch bewege sich aber alles im kleinen Rahmen.

In Handarbeit hergestellt

Bambus ist eine der am schnellsten nachwachsenden Pflanzen und gedeiht beinahe auf der ganzen Südhalbkugel. So auch in Ghana, wo die Rahmen hergestellt werden. In einer kleinen Fabrik werden die Velorahmen in 80 Stunden Handarbeit produziert. Anschliessend werden sie von Ghana mit dem Schiff in die Manufaktur nach Kiel transportiert. Dort werden die herkömmlichen Komponenten vom deutschen Unternehmen My Boo montiert, das sich auf die Herstellung von Bambusfahrrädern spezialisiert hat.

«Bambus ist ein natürlicher Werkstoff, der sich ideal für die Produktion von Velorahmen anbietet.» Adamo Lochmatter, Inhaber vom Velofachgeschäft Dynamoo

Adamo Lochmatter fasziniert, wie die Firma My Boo ihre Velos produziert. «Da jedes Bambusrohr seine eigene Struktur aufweist, sind alle Rahmen ein Unikat.» Jeder Käufer kann sein Velo nach den persönlichen Bedürfnissen individuell zusammenstellen. Auch E-Bikes mit Bambusrahmen sind erhältlich.

Soziales Engagement

Neben Nachhaltigkeit setzt sich My Boo auch für soziale Aspekte ein. Die in Ghana erzielten Erlöse werden in soziale Projekte in der Region investiert. Momentan läuft der Bau einer eigenen Schule, der Yonso Project Model School. Das freut auch Adamo Lochmatter: «Technisch einwandfreie Fahrräder verknüpft mit sozialem Engagement, das ist super.» Den 35 Mitarbeitenden in Ghana soll mit einem fair bezahlten Lohn und einem dauerhaften Arbeitsplatz eine Perspektive geboten werden.

Am Wochenende vom 7. und 8. April können Velointeressierte am Winterthurer Velofrühling in 17 lokalen Fachgeschäften der Stadt die neusten Velos und E-Bikes entdecken. Am Ausstellungswochenende öffnen die Fachhändler ihre Türen, um insgesamt 50 unterschiedliche Marken zu präsentieren. www.velofruehling.ch