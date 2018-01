Filme, Bücher, Musik, Games und Softwares werden heute immer häufiger online und digitalisiert gekauft. Darunter leiden die stationären Geschäfte, welche mit grossen Einbussen zu kämpfen haben. Auch die Migros-Tochter Ex Libris ist davon betroffen. Sie kündete am Mittwoch an, rund zwei Drittel ihrer Filialen zu schliessen. Auch der Standort im Einkaufszentrum Rosenberg ist eine der 43 Filialen, die von dem Entscheid betroffen ist. Ex Libris ist somit künftig nicht mehr in Winterthur vertreten.

Umsatz in Winterthur reicht nicht aus

Laut Ex Libris Mediensprecherin Marie-Christine Schindler, habe man alle Standorte nach ihrer Rentabilität bewertet, um die Wahl der zu schliessenden Filialen zu treffen. Der Umsatz im Einkaufszentrum Rosenberg erwies sich dabei zu gering, um weiterhin bestehen zu können. «Auch das Geschäft in Winterthur litt unter dem Online-Handel und dem Rückgang der Einnahmen im stationären Verkauf», so die Mediensprecherin.

In Winterthur werden drei Mitarbeitende von der Schliessung betroffen sein. Diese werden durch einen umfassenden Sozialplan, der vor allem auch finanzielle Hilfe und eine verlängerte Kündigungsfrist vorsieht, unterstützt. Zudem wird eine interne Anlaufstelle angeboten, welche die Betroffenen bei der Suche nach einer neuen Anstellung begleitet.

Einkaufszentrum Rosenberg bedauert den Entscheid

Daniel Mattmann, Leiter des Einkaufszentrums Rosenberg, bedauert diesen Entscheid sehr: «Aus Sicht des Einkaufszentrums ist es natürlich immer schade, wenn ein etabliertes Geschäft das Zentrum verlässt.»

Die Mitteilung kam auch für den Zenterleiter ohne Vorahnung. «Dass auch die Ex-Libris-Filiale im Rosenberg geschlossen wird, kam für uns sehr überraschend. Das Geschäft war ein fester Bestandteil unseres Laden-Mixes und rundete das Angebot im Einkaufszentrum ab», sagt der Rosenberg-Leiter.

Die Immobilienverwaltung der Genossenschaft Migros Ostschweiz werde in den nächsten Tagen mit der Suche nach einem Nachfolger für die frei werdende Ladenfläche beginnen.