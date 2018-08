Festivals besuchen, im Meer baden, unter freiem Himmel schlafen, im Sommer gibt es endlose Möglichkeiten, sich zu verweilen. In der warmen Jahreszeit haben viele einige Pläne, die sie unbedingt umsetzten wollen.

Wann war der Sommer ein Gelungener? Passanten haben «Züriost» verraten, was bei ihnen auf keinen Fall fehlen darf.

«...draussen die Sonne geniessen konnte, an den See gehen und die Ferien fahren konnte. Zu einem richtigen Sommer gehört auch, bis spät abends draussen mit Freunden eine lauen Sommerabend zu erleben.»

Lenz Baumann (26) aus Winterthur

«...in einem der Brunnen an der Steinberggasse ein Bier getrunken habe. Das am besten mit guten Leuten, aber die sind in Winterthur nicht besonders schwer zu finden.»