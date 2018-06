Die Winterthurer Altstadt verwandelt sich dieses Wochenende zum 47. Mal in eine Festhütte. Züriost stellt in diesem Artikel die Besucher und Standbetreiber in den Mittelpunkt und lässt sie die Geschehnisse am Albanifest in unregelmässigen Abständen einordnen – inklusive aktuellem Bildmaterial.