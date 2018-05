Sie sind als Gemeinderätin bekannt, die sich gerne aktiv im Parlament einsetzt. Wird es Ihnen nicht schwerfallen, sich ein Jahr lang nicht einzumischen?

Annetta Steiner: Nein, ich denke nicht. Ich setze mir sehr gerne verschiedene Hüte auf. Nun trage ich ein Jahr lang den Hut der neutralen Ratspräsidentin, den ich auch angestrebt habe. Es freut mich natürlich extrem, dass mich die Fraktion und der Gemeinderat gewählt haben. Es ist zudem weiterhin so, dass man auch als Ratsvorsitzende einen gewissen Einfluss hat. Man ist nach wie vor mit der Fraktion zusammen und kann Vorstösse indirekt lancieren.

Was erwarten Sie von Ihrem Amtsjahr?

Es gibt zwei Ebenen. Die eine ist der Ratsbetrieb, den ich hoffentlich gut leiten werde. Die andere Ebene ist das Vertreten der Politik bei der Bevölkerung an den verschiedensten Anlässen. Da freue ich mich sehr auf die Vielfalt, der ich begegnen werde, denn ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich behaupte von mir, Winterthur gut zu kennen. Aber meine Vorgängerinnen und Vorgänger haben alle gesagt, dass das Amt als höchste Winterthurerin die bereits gemachten Erfahrungen noch toppt.

Bald folgt erste Rede auf Englisch Die frischgebackene Gemeinderatspräsidentin Annetta Steiner empfängt im Juni eine japanische Künstlergruppe in Winterthur. (Archivfoto: Michael Hotz)

Was bedeutet es Ihnen, ein Jahr lang die höchste Winterthurerin zu sein?

In der Bevölkerung wird eigentlich oft der Stadtpräsident als höchster wahrgenommen, aber in unserem Schweizer System gilt dies fürs Ratspräsidium, weil das Parlament mit seinen gesetzesgebenden Aufgaben die wichtigste Funktion innehat. Darum geht es mir aber gar nicht, sondern ich will viel mehr der Politik ein Gesicht geben. Deshalb ist es auch schön, dass dieses Amt jedes Jahr wechselt, weil so die Winterthurer Politik verschiedene Repräsentanten hat. Politik sind wir alle.

«Politik sind wir alle» klingt ähnlich wie Ihr letzter Wahlslogan «Miteinander Chancen packen» für die vergangenen Stadtratswahlen.

Das stimmt. Es braucht ein Miteinander, will eine Stadt vorwärtskommen. Je mehr Menschen anpacken, desto besser geht es Winterthur. Ich möchte also die Bevölkerung motivieren, Teil des Ganzen zu sein.

Sind Sie deshalb eine grosse Unterstützerin von Projekten wie die Sportarena Win4?

Genau. Da stecken der Sport, die Politik und die Wirtschaft drin. Das generiert viele Berührungspunkte, die Gespräche erfordern, auch mit dem Quartier. Solche spannenden Geschichten, die solche Absprachen brauchen, machen die Stärke dieser Projekte aus, weil alle zusammen an einem Strick ziehen und eine gemeinsame Vision verfolgen.

Dieses Vernetzen liegt mir am Herzen und ist auch eine Stärke von mir. Ich finde es spannend, wenn man über das eigene Gärtchen hinausschauen kann. Das fördert die Kreativität und neue Ideen. Bei der Stadtverwaltung würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass die Zusammenarbeit oder die Absprachen unter den Departementen hie und da noch vermehrt wahrgenommen würden. Ich staune manchmal, zwar sind alle nun im gleichen Gebäude, sprechen aber tendenziell zu wenig miteinander. Einen Einfluss habe ich darauf leider nicht, dafür hätte ich Stadträtin werden müssen (lacht).

Dafür sind Sie nun Gemeinderatspräsidentin. Wovor haben Sie dabei am meisten Respekt?

Ich werde wahrscheinlich jedes Mal nervös sein, wenn ich die Gemeinderatssitzung leiten darf. Man muss an einiges denken und den Kopf bei der Sache haben. Hin und wieder muss ich auch eine Rede an Veranstaltungen halten, davor habe ich auch Respekt. Bald steht schon meine erste Ansprache auf Englisch an, wenn Winterthur eine japanische Künstlergruppe empfängt. Auf solche Herausforderungen freue mich aber auch, denn sie sind auch Teil der Vielfalt.

Was würden Sie als Ihren grössten Erfolg als Gemeinderätin bezeichnen?

Da gibt es viele verschiedene Gebiete. In der Verkehrspolitik konnte ich beispielsweise einige Akzente setzen, etwa mit den Veloschnellrouten oder Veloparkplätzen. Aufs Ratspräsidium bezogen freue ich mich, dass wir ab 1. Januar 2019 einen eigenen Parlamentsdienst haben. Das gibt dem Gemeinderat mehr Gewicht, indem mehr Professionalität in einen effizienteren Ratsbetrieb inklusive der Kommunikation zwischen den Kommissionen reingebracht wird. Das sehe ich als politischen Erfolg im Rahmen meiner Mitgliedschaft in der Ratsleitung. Am Ende ist eine Summe aus vielen kleinen Sachen, die ich als Lohn meiner Parlamentsarbeit ansehe. Zum Beispiel, dass nun ein weiterer städtischer Landwirtschaftsbetrieb auf Bio umstellt.

In welche Richtung muss sich Winterthur Ihrer Meinung nach weiterentwickeln?

Ich bin der Meinung, wir haben sehr viele Chancen, auf denen wir aufbauen können. Ein Punkt davon ist die ZHAW und deren Anschlussangebote für die Studierenden. Damit verknüpft ist etwa der Technopark, der eine viel bedeutendere Rolle einnehmen sollte. Dazu braucht es innovative Menschen, die sich trauen Neues auszuprobieren. So hatte ich extrem viel Freude, als das Winterthurer Start-up Scewo AG den ZKB-Pionierpreis gewann. Es ist so erfrischend, solche junge kreative Menschen zu erleben, die etwas bewegen wollen. Wir müssen schauen, dass wir den Raum und den Platz für solche Personen schaffen und diesen nicht durch festgefahrene Abläufe bei irgendwelchen Gremien blockieren. Den coolen Standort, an den alle Jungunternehmenden hinwollen, gibt es in Winterthur leider noch nicht.

Was wollen Sie im Mai 2019 über Ihr Amtsjahr sagen können?

Wahrscheinlich das Gleiche wie die Ratspräsidentinnen und Ratspräsidenten vor mir auch. Nämlich eine spannende, vielseitige Stadt kennengelernt und etwas zu dieser Vielfalt beigetragen zu haben.