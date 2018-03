In der Nähe des Bahnhofs Winterthur kam es am 7. Februar 2017 zu einem tödlichen Unfall. (Foto: sda)

Am 7. Februar 2017, kurz nach 4.30 Uhr, prallten beim Bahnhof Winterthur ein Muldenkipper und ein Güterzug zusammen. Der 39-jährige Lenker des Dumpers starb auf der Unfallstelle (wir berichteten). Rollmaterial und Baumaschine wurden stark beschädigt. Die Sust nahm noch am selben Tag die Untersuchungen auf, wie sie im Schlussbericht schreibt, der am Montag veröffentlicht wurde.

Weshalb der Arbeiter den Dumper über das Gleisfeld – und damit über mehrere ungesperrte Gleise – lenkte, war am Unfalltag unklar. Diese Ungewissheit wird bleiben, denn auch der Sust-Bericht bietet darauf keine Antwort.

Mann war arbeitsfähig

Die Autopsie des Verstorbenen wies nach, dass der Mann nicht direkt durch die Kollision starb, sondern vom Dumper geschleudert wurde und sich dabei tödlich verletzte. In seinem Blut wurden keine Substanzen gefunden, die seine Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt hätten.

Doch der Mann fuhr mit einer Dumperladung voller Bauschutt nicht wie geplant entlang der Baustelle auf Gleis neun vor dem Kesselhaus zum nahegelegenen Materialdepot. Dort sollte der Betonabbruch deponiert werden und so hatte er es in jener Nacht bereits mehrmals getan.

Stattdessen fuhr er in eine gänzlich andere Richtung. Er überquerte das zur Sicherheit der Arbeiter gesperrte Gleis 8 und danach noch zwei weitere, ungesperrte Gleise, bis er auf Gleis 4 – auf der anderen Seite des Gleisfeldes – vom Güterzug erfasst wurde.

Alles nach Vorschrift

Die Sust überprüfte alle Sicherheitsvorkehrungen, die für die Baustelle getroffen worden waren. Alles war nach Vorschrift umgesetzt worden.

Sie prüfte die Funktionsweise eines Dumpers des gleichen Typs, wie auf der Baustelle verwendet wurde. Das Fahrzeug lässt sich wegen technischer Massnahmen weder unbeabsichtigt starten, noch besteht die Gefahr, dass der Muldenkipper nicht mehr zu stoppen wäre.