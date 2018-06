Mehrere Solarlampen, die in den Töpfen vor dem Haus deponiert waren, fehlten. (Foto: Tina Schöni)

Als eine Veltemer Familie aus den Ferien kam, machte sie in ihrem Hochbeet eine ungewöhnliche Entdeckung. (Foto: Tina Schöni)

Als G. E.* mit ihrer Familie vor wenigen Wochen aus den Italienferien zurückkam, schien alles wie gewohnt. Vor ihrem Haus in Veltheim waren die Velos parkiert, in den Tontöpfen gediehen Kräuter und Pflanzen und im Hochbeet reiften allmählich die ersten Erdbeeren.

Jemand hatte es scheinbar auf Solarlampen abgesehen. Mehrere davon fehlten im Garten einer Veltemer Familie. (Foto: Tina Schöni)

Bei genauerem Betrachten des Vorplatzes wurde die Winterthurerin aber stutzig. Fehlten da nicht vier kleine Solarlampen, die sie in den Blumentöpfen platziert hatte? Tatsächlich: «Jemand hatte uns vier solcher Lämpchen geklaut.» Wenige Minuten später habe sie einen weiteren Tatort in ihrem Vorgarten erblickt. In ihrem Hochbeet machte sich während ihrer Abwesenheit wohl jemand zu schaffen. «Ich konnte es kaum glauben, aber uns wurden auch drei Erdbeerpflanzen gestohlen», berichtet die zweifache Mutter. «So etwas ist einfach nur traurig», kommentiert sie diese Tat.

Kein Einzelfall

Nach dieser unerfreulichen Entdeckung sei sie erst völlig perplex, später dann wütend gewesen. «Ich habe die Welt nicht mehr verstanden.» Ihren Vorfall schilderte sie einem Quartierpolizisten. Dieser habe nicht sehr überrascht gewirkt. «Er meinte, so etwas sei hier schon ein paar Mal vorgekommen», so die Winterthurerin.

Auch auf Facebook machte sie ihrem Ärger Luft – und stiess dort auf Verbündete. Mehrere Personen kommentierten den Eintrag und schilderten eigene Erfahrungen. «Diese Solarlampen sind sehr beliebt. Ist uns dieses und letztes Jahr auch schon passiert», schrieb eine Userin. Auch Grills seien schon aus Gärten entwendet worden. Eine andere Winterthurerin kritisierte diese Vorfälle aufs Schärfste: «Nichts ist mehr sicher. Es wird demoliert und geklaut. Es gibt keinen Respekt mehr vor fremdem Eigentum.»

Im Visier eines Velodiebs

Für die Veltemer Familie war es nicht der erste Zwischenfall dieser Art. «Im vergangenen November wurde das Velo meines Mannes vor unserem Haus gestohlen.» Das, obwohl das Gefährt wie alle anderen Velos der Familie, mit einem Sicherheitsschloss versehen war. «Wir haben den Diebstahl damals der Polizei und unserer Versicherung gemeldet.» Weil ihrem Mann in Winterthur aber schon zum dritten Mal das Fahrrad gestohlen wurde, kündigte ihnen die Versicherung.

Viel lasse sich nicht machen, um solche Diebstähle künftig vorzubeugen. «Wir können nicht mehr tun als unsere Fahrräder abschliessen.» Trotzdem überlege sich die Familie, eine Kamera auf dem Vorplatz zu installieren. Würde diese entsprechend gekennzeichnet, sei eine solche Massnahme erlaubt (siehe Box). Bleibt zu hoffen, dass dies Täter künftig abschrecken wird.

* Name der Redaktion bekannt