Vor zwei Jahren erlebte Nerman Agücüm einen Schockmoment. Ihr Zwergspitz Lucum wurde von einem Auto angefahren. Glücklicherweise konnte er im Tierspital wieder geheilt werden.Die Winterthurerin ist erleichtert, dass sie nun mit ihrem geliebten Vierbeiner wieder in der Stadt unterwegs sein kann.

«Am liebsten gehen wir im Park spazieren», so die 56-Jährige. Dort würde der vierjährige Rüde am liebsten den Tauben nachjagen. Dass er auch andere Hunde anbellt, gefällt seiner Besitzerin gar nicht. «Aber ich kann einfach nicht böse sein auf ihn. Was er auch macht, ich verzeih es ihm.»

Schnell ziehe Lucum die Aufmerksamkeit auf sich. «Er ist der Liebling von allen.» Wenn Nerman Agücüm nicht zu Hause ist, würde der Zwergspitz immer sehnsüchtig vor der Tür auf sie warten.

Die Winterthurerin bedauert es, dass viele Leute kein Verständnis für Hunde haben. «Dass ich Lucum nicht ins Restaurant mitnehmen darf, ärgert mich.» Dass Hunde auch ein Busticket benötigen, verstehe sie nicht.