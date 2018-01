Nach den Festtagen und der Silvesternacht geht es in Winterthur wieder irisch zu und her: Die Celtic Concerts & Sessions gehen in die nächste Runde. Den Auftakt macht das Trio Inish mit melancholisch tanzbaren Irish-Folk am Samstag, 13. Januar in der Alten Kaserne in Winterthur.

Die Leidenschaft zum Beruf gemacht

Inish – das sind Tamy und Mike Gorsatt und der Winterthurer Brendan Wade. Letzterer wuchs in Wexford Town in Irland auf. Musikalisches Gespür wurde ihm sozusagen in die Wiege gelegt: «Meine ganze Familie war musikalisch. Ich glaube es gibt keine Zeit, in der ich nicht am Singen war», erzählt Brendan Wade.

Dieser Leidenschaft ging er nach und wurde ein Teil der irischen Rockband Cry Before Drawn. Diese wurde 1989 mit dem Preis Best Irish Band ausgezeichnet. Die Band veröffentlichte zwei Alben – beide wurden mit Platin ausgezeichnet.

Wo die Liebe hinfällt

Doch nicht nur in der Musik lief es rund. Brendan Wade traf zur selben Zeit auf eine Schweizerin die sich in Irland aufhielt. Die beiden verliebten sich und heirateten. «Wir lebten lange in Irland. 2003 entschieden wir uns, gemeinsam im die Schweiz zu kommen», erzählt der 57-Jährige.

Ein Schritt, der ihm nicht einfach gefallen war. Denn obwohl es Cry Before Dawn zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gab, war Brendan Wade ein bekannter und gefragter Musiker in Irland. «Es war für mich ein Risiko, in die Schweiz zu ziehen. Es kannte mich niemand, ich musste mich im Musikbusiness beweisen.»

Ein Live-Auftritt von Inish ( Quelle: Youtube):

Den Sprung ins Musikbusiness geschafft

Diese Chance kam schon bald darauf. Im Jahr 2004 lernte Brendan Wade an einem Konzert durch Zufall die beiden Schweizer Musiker Tamy und Mike Gorsatt kennen.

«Mike fragte mich, ob ich Lust hätte, eine neue Folk-Band ins Leben zu rufen. Wir trafen uns einige Tage später im Paddy O’Briens und entschieden uns, diesen Schritt zu wagen. Es passte einfach zwischen uns», so der irische Winterthurer.

14 Jahre später zeigt sich, dass das der richtige Entscheid war. «Inish» nimmt momentan ihr viertes Studioalbum auf und steht auf Bühnen der ganzen Schweiz. Brendan Wade zeigt sich dankbar: «Inish gab mir die Möglichkeit, in der Schweiz arbeiten und bleiben zu können. Ich bin froh, dass ich den Sprung in das hiesige Musikbusiness geschafft habe.»

Inish in der Alten Kaserne, Technikumstrasse 8 in Winterthur. Sessions ab 19.30 Uhr, Konzertbeginn um 20.30 Uhr. www.celtic-concerts-sessions.ch.

Eine Reise nach Irland

Mike und Tamy Gorsatt und Brendan Wade haben den Namen «Inish» bewusst gewählt. Das Wort bedeutet auf Irisch Insel. «Während unseren Auftritten wollen wir die Gäste auf eine Reise nach Irland mitnehmen und die musikalischen Weiten aufzeigen», führt Brendan Wade aus.

So auch am Celtic-Auftritt am kommenden Samstag: «An dieser Konzertreihe haben schon viele grosse Künstler gespielt. Wir sind stolz, nun auch ein Teil davon zu sein.»