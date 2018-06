In diesem Raum finden Vorlesungen statt.

Thomas van der Heide und Gabriela Lüber, Lehrpersonen, in einem Atelier.

Nicole Nydegger in ihrem Atelier.

Nicole Nydegger in ihrem Atelier.

Alanus Lüber Oesterle in der Metallwerkstatt.

Alanus Lüber Oesterle in der Metallwerkstatt.

Mehrere Male musste die Kunstschule Winterthur in den letzten Jahren umziehen. Jetzt ist ihre Odyssee beendet, gestrandet ist sie an der Untere Vogelsangstrasse 11. Bezogen wurde ein Gebäude, wo sich einst Stadtwerk Winterthur befand – inmitten einer «Kultur-Insel», die Winterthur zusätzlichen Charme verleiht. «In der Nähe befinden sich Theater, Museen, Nachtklubs, Kinos und Ateliers», so Alanus Lüber Oesterle, Mitglied der Schulleitung.

Kontaktinsel für Künstler

Wenige Tage nach dem Umzug vor einer Woche startete bereits der Unterricht in der neuen Umgebung. Kommenden Freitag bis Sonntag ernten die Studierenden die Lorbeeren für ihren Abschluss des Schuljahres im Rahmen einer Werkschau.

Ausgestellt werden Werke aus den Fächern Malen, Zeichnen, Grafik und 3D-Gestalten – aber auch Arbeiten aus den Projektwochen Fotografie und Film sowie Skulpturen aus Marmor von einer Studienreise nach Carrara.

«Während der Ausstellung kann jeder Winterthurer Eindrücke vom Alltag der Studierenden des Vorkurses gewinnen», so der Schulleiter. Ein Alltag, der für gestalterische Berufe sowie Studiengänge an Hochschulen den Weg ebne.

Das Gebäude an der Untere Vogelsangstrasse 11 soll aber nicht nur ein Ort des Lernens werden. Hier sollen in Zukunft Kunstschaffende und Lernende unter gleicher Flagge segeln, um ihnen unbekannte Ufer der künstlerischen Welt zu entdecken: In verschieden Werkstätten treffen die Studierenden auf unterschiedliche Kunsthandwerker.

Boot ist noch nicht voll

«Nebst den Vorkursen für Studierende werden auch andere Kurse für Kunstinteressierte angeboten», fügt Lüber Oesterle hinzu. «Aktuell sind aber die meisten Ateliers und Büroplätze vergeben», so der Leiter, dessen Schule sich bis in das zweite Stockwerk «ausbreiten» darf. Im ersten Stockwerk befinden sich Arbeitsplätze, im Erdgeschoss die Werkstätten – auch ein Aufenthaltsraum wird eingerichtet.

Ein Atelier wurde an die Winterthurer Steinbildhauerin und Künstlerin Nicole Nydegger vergeben.

Für die Metall-, die Holzwerkstatt und für wenige Ateliers und Musikräume werden laut Lüber Oesterle noch Mieter gesucht.

Für die nächsten Jahre sind die Segel gesetzt, ob die Kunstschaffenden danach eine neue Heimat suchen müssen, müsse der Stadtrat entscheiden.

Werkschau: Kunstschule Winti an der Untere Vogelsangstrasse 11. Vernissage am Freitag,

8. Juni, ab 19 Uhr. Ausstellung am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Juni, von 13 bis 17 Uhr.