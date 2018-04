In urbanen Gebieten sind Graffitis meist nicht mehr wegzudenken. Auch in Winterthur zieren bunte Bilder und Motive teils Hauswände und Mauern. Besonders bekannt ist beispielsweise der «Winterthur»-Schriftzug anfangs Sulzerareal an der Bahnlinie.

Doch was halten Winterthurer Passanten davon? Sind solche Graffitis Kunst oder Schmierereien?

An den richtigen Orten platziert, sind die Graffitis in Ordnung, findet eine junge Winterthurerin. Für Ernst Britt gehören die Graffitis sogar zur Kultur einer Stadt. Und Arthur Stenske akzeptiert sie als Ausdruck der eigenen Weltanschauung. Die Winterthurer haben unterschiedliche Ideen, wann und wo die Motive für sie angebracht sind.