Teil der laufenden Ausstellung im Sulzer Areal «Zeit. Zeugen. Arbeit. Ein Ausstellungsparcours» des Museums Schaffen ist ein besonderer Mann. Der Wülflinger arbeitete in der Lokstadt Halle Rapide vis-à-vis Zürcherstrasse 42 in Winterthur, als dort Lokomotiven zusammengebaut wurden – und das zeit seines Lebens. Er wolle anonym bleiben, sagt er, «um sich nicht zu profilieren».

In der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts hatten seine Eltern eine Wirtschaft und gingen dem Bauerngewerbe nach – er half ihnen, wo er konnte. Es war jene Zeit, als die Wülflinger eingemeindet und Winterthurer wurden. Nach der Lehre als Maschinenschlosser wurde er in der Lokstadt Halle Rapide angestellt.

4000 Meter und eine Tonne

Zehn Jahre lang verdiente er sich sein Brot als Monteur in der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM), machte nebenher Weiterbildungen, so auch zum Betriebsfachmann. Dann wurde er Arbeitsvorbereiter. Später setzte man ihn in der Produktionsplanung und -steuerung sowie im Terminwesen ein.

«Mit dem heissen Eisen in der Hand lief einer schwitzend zu den Stellen, wo die Nieten hingehörten.» Wülflinger Rentner, der anonym bleiben will

«Stell dir nur vor, da wurden Tausende von Einzelteilen zusammengebaut. So etwas braucht Planung», so der Rentner. Beispielsweise habe ein Schmiederohling für ein Zahnrad eine Tonne, nach der Bearbeitung 450 Kilogramm gewogen.

Für mehrere Aufträge seien Arbeiten parallel ausgeführt worden, das habe den Arbeitern viel abverlangt. «Ein Auftrag aus Übersee erforderte eine spezielle Beschaffenheit der Dampfmaschinen, da diese in 4000 Meter Höhe funktionieren mussten, wo weniger Luftdruck gegeben ist.»

Ein heisses Eisen

Der Pensionist geht durch die Lokstadt Halle Rapide. Vor seinem geistigen Auge spielt sich die Montage nochmals ab. Er zeigt eine Niete, ein Gespenst aus der Vergangenheit. Früher seien die Züge manuell vernietet worden. «Wir wussten genau, wie viel Metall wie lange erhitzt werden musste. Mit dem heissen Eisen in der Hand lief dann einer schwitzend zu den Stellen, wo die Nieten hingehörten.» Heutzutage werde nicht mehr genietet, denn Roboter schweissen die Rahmen zusammen.

Später wurde er Chef der Auftragsabwicklung. «In den 80ern kamen dann die Lochkarten, in den 90ern die Computer.» 1994 ging die Lokmontagekoryphäe in Rente. Der Mann, der gerne wandert, wandert auch in literarischen Gefilden.

Auf vier A4-Seiten hat er die Restauration der Lok Rigi 7, der ersten der SLM, auf Schweizerdeutsch in Versform verfasst. Wer die laufende Ausstellung im Museum Schaffen besucht, hat vielleicht Gelegenheit, eine seiner spannenden Geschichten zu erhaschen.