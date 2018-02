Im vergangenen Frühling wurde die Schweiz von einem Spätfrost überrascht. Besonders hart traf dies die Obstbauern. Die Bäume standen mitten in der Obstblüte. Dabei litten nicht alle Regionen gleich unter den Frostschäden. Die Westschweiz kam glimpflicher davon als weite Teile der Deutschschweiz. «In der Umgebung von Winterthur fiel die Ernte um bis zu 75 Prozent geringer aus als in vergangenen Jahren», sagt David Szalatnay von der Fachstelle für Obst am Strickhof in Wülflingen.

Auch der Obstbetrieb des Strickhofs erlitt erhebliche Verluste. Bei den Hochstammäpfeln für die Mostproduktion musste man gar einen Totalschaden hinnehmen. In der Schweiz wurde beim Mostobst die kleinste Ernte seit Beginn der elektronischen Erfassung 1974 gemessen. Diese Zahlen zeigen, wie gravierend die Schäden sind. «So etwas haben wir noch nie erlebt», stellt Andreas Klöppel, Betriebsleiter des Obstbaus im Strickhof, fest.

Die Ernteausfälle führten dazu, dass manche Obstproduzenten bis zur neuen Ernte im Herbst 2018 keine Äpfel und Birnen im Angebot haben werden. Sie können ihre Kunden nicht mehr beliefern. «Auch wir mussten einige Aufträge absagen, damit wir für die interne Lieferung genügend Obst übrig haben», erklärt Andreas Klöppel. Normalerweise könne man eine Tonne Äpfel pro Woche ausliefern, momentan seien es noch 250 Kilogramm.

Zusammenarbeit der Branche

Um die regionale Versorgung sicherzustellen, arbeite man unter den Produzenten stärker zusammen. Obstbauern mit geringeren Ernteausfällen belieferten solche mit grossen Verlusten. «Dieser Zusammenhalt in der Branche ist ein positiver Aspekt des schlimmen Frostereignisses», meint der 39-jährige David Szalatnay.

Damit die Konsumenten trotzdem von einem breiten Sortiment an Äpfeln auswählen können, muss aber auf Importe aus dem Ausland zurückgegriffen werden. Solche Einfuhren sind grundsätzlich erst ab April vorgesehen. Auf Antrag der Obstbranche wurde vom Bundesamt für Landwirtschaft zusätzlich ein Importkontingent von 8000 Tonnen Äpfeln für die ersten vier Monate bewilligt.

«Betriebe, deren einziges Standbein der Obstbau ist, haben stärker mit den Verlusten zu kämpfen, als solche, die auf Einnahmen aus anderen Zweigen zurückgreifen können», so David Szalatnay. Nachdem die Bauern schon in den letzten beiden Jahren gegen Frost kämpften, würde ein erneuter Spätfrost in diesem Jahr einige Obstproduzenten vor finanzielle Probleme stellen. Unterstützung bekamen die Betriebe 2017 ausnahmsweise vom «Fonds Suisse».

Schutz vor Frost gibt es kaum

Es gibt verschiedene Möglichkeit, wie Bauern ihre Pflanzen vor Kälteeinbrüchen schützen können. «Die Frostschutzberegnung sei für uns am Strickhof keine Möglichkeit. Da wir weder über genügend Wasser noch über leichte Böden verfügen», so Andreas Klöppel.

Decke man zur Blüte die Kirschenanlagen mit Regenfolie ab, bestehe die Gefahr, dass die Konstruktion unter der Schneelast einstürzen würden. Deshalb würden viele Bauern auf Paraffinkerzen zurückgreifen. Diese erwärmen die Umluft und sorgen für eine Durchmischung der warmen und kalten Luftschicht. «Auch wenn der Frost über mehrere Nächte andauert, muss man bis zur letzten Stunde des Frostes durchhalten. Sonst war die ganze Arbeit umsonst», berichtet der 46-Jährige.

Neu können sich Bauern durch eine Frostschutzversicherung absichern. Diese sei aber so kostspielig, dass die meisten Obstproduzenten das Risiko eines Ernteausfalls in Kauf nehmen. Dieses würde tendenziell aber steigen.

Tendenz: Saison beginnt früher

Laut Messungen von Meteo Schweiz werde ersichtlich, dass die Vegetation immer früher im Jahr zu wachsen beginnt. Problematisch werde es, wenn nach warmen Wintermonaten im April oder Mai Spätfrost eintrete. Haben die Pflanzen bereits Blüten oder Jungfrüchte, sind sie empfindlicher auf Frost. Dieser Wetterverlauf sei in letzter Zeit häufiger zu beobachten. Für Prognosen sei es aber noch zu früh. «Eine Einschätzung über die Ernte dieses Jahres zu machen, ist extrem schwierig», so David Szalatnay.

Durch die warmen Temperaturen im Januar und Februar wachsen schon die ersten Blütenknospen. (Foto: Annalena Schmid)

Dass die Saison immer früher beginnt, birgt auch Chancen. So könne man zum Beispiel Pink-Lady-Äpfel mit einer langen Reifezeit neu anpflanzen. «Der Anbau von Aprikosen ist heute in der Schweiz an mehr Orten möglich.»

Ob das Eintreten von Frost im späten Frühling eine Folge der Klimaerwärmung sei, könne man nicht beantworten. Die Gefahr von Ernteausfällen durch Spätfrost sei aber eher da. «Als Landwirt muss man sich einfach bewusst sein, dass man mit Naturgewalten zusammenarbeitet. Diese kann man nun einmal nicht beeinflussen», betont der Obstfachmann Andreas Klöppel.