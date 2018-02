In Winterthur geht eine Veranstaltungsära zu Ende. Nach rund fünf Jahren geht das «Indieanerghüül» am kommenden Samstag, 17. Februar, im Zeughaus in Winterthur zum zehnten und letzten Mal über die Bühne.

«Die Veranstaltung brachte jedes Mal sehr viel Aufwand mit sich. Innert zwei Tagen spielen drei Bands. Wir arbeiten momentan an vielen anderen Projekten – dann ist es auch in Ordnung, wenn eines davon beendet wird», erzählt Mitgründer Raphael Weidmann.



Zusammen mit David Bär rief er das «Indieanerghüül» 2013 ins Leben. Die beiden Winterthurer spielten damals in einer Band und störten sich an zu wenigen Auftritten. «Wir wollten uns und auch anderen Bands die Chance geben, sich durch Gigs bekannter zu machen. Diese Idee kam sehr gut an», erinnert sich der 22-jährige Raphael Weidmann. Seither wurde «Indieanerghüül» mindestens zweimal im Jahr im Zeughaus in Winterthur durchgeführt, mit Bands aus der ganzen Schweiz.

Lehrreiche Erfahrungen gemacht

Die beiden Veranstalter hätten durch diese Partyreihe sehr viele Erfahrungen gesammelt, die sie auch in Zukunft brauchen können. «Wir machten mit dem Indieanerghüül unsere Anfänge als Veranstalter und prägten das Ausgangsleben unserer Kollegen dadurch. Durch Feedback verbesserten wir uns laufend», so Weidmann.

Das letzte «Indieanerghüül» werde eine Veranstaltung voller Überraschungen, Emotionen und Besonderheiten. «Unter anderem hat die Band Prinz Jelleh einen Auftritt, aber in einer breiteren Aufstellung. Die Gruppe spielte schon mehrere Male am Indieanerghüül und prägte die Veranstaltung.»

Zu den zukünftigen Projekten zählt unter anderen das Lauter Festival in der Zürcher Gessnerallee. Ab dem Jahr 2019 sind David Bär und Raphael Weidmann die Hauptverantwortlichen dafür. «Wir verschwinden nicht von der Bildfläche», ist sich Raphael Weidmann sicher.