Selina Liechti (l.) und Sybille Hausherr aus Winterthur haben sich durch den Einzug in die gleiche Liegenschaft kennengelernt.

Selina Liechtiund Sybille Hausherr haben sich beim Einzug in die gleiche Liegenschaft in Winterthur kennengelernt. Seither verbringen die beiden Freundinnen regelmässig Zeit zusammen, zum Beispiel an Partys oder Konzerten.

«Wir haben den gleichen Musikgeschmack und können uns darüber austauschen», erzählt die 34-jährige Sybille Hausherr.

Eine Freundschaft voller Humor

Die Freundschaft zwischen den Winterthurerinnen sei unkompliziert und voller Vertrauen. «Wir sind immer füreinander da und können uns alles erzählen. Das schätze ich sehr», so die 30-jährige Selina Liechti.

Sybille Hausherr fügt an: «Selina und ich sind zwei offene Personen und haben denselben Humor. Egal wo und wann, wir haben immer etwas zu lachen.»