In Winterthur mag man sich mehrheitlich, auch wenn man das politische Heu nicht immer auf der gleichen Bühne hat. Umso überraschender waren die Emotionen, die die diesjährigen Erneuerungswahlen ausgelöst haben. Die politischen Lager zeigten sich gespalten wie selten zuvor.

Schwere Anschuldigungen, auch unter der Gürtellinie

Die Rot-Grünen warfen den Bürgerlichen immer wieder vor, nur ihr eigenes Klientel zu bedienen und eine Politik des Stillstandes zu betreiben. Die Bürgerlichen hingegen beunruhigten die Wirtschaftsvertreter mit Aussagen, dass die Linken gegen das Gewerbe arbeiten würden. Ein Traditionsunternehmer kündigte sogar an, die Stadt zu verlassen.

Zudem wurde Stadtpräsidiumskandidatin Yvonne Beutler von bürgerlichen Politikern auch persönlich angegriffen; beispielsweise auf Facebook. So sei sie ein Wendehals und habe plötzlich mehr Interesse am Präsidiumsamt als an ihrem eigenen Sohn, war noch eine der netter formulierten Anschuldigungen.

«Wir müssen wieder zusammenfinden»

Mit dem zweiten Wahlgang am Sonntag fanden die Erneuerungswahlen ihr Ende. Stadtpräsident Michael Künzle wurde mit 15'817 Stimmen wiedergewählt. Auch er habe die Entwicklung in der Bevölkerung während den Wahlen beunruhigt mitverfolgt, betonte er gleich nach seinem Erfolg. Und hielt in seiner ersten Rede fest: «Unser oberstes Ziel muss es sein, dass die Stadt wieder zusammenwächst. Wir wollen keine Blockpolitik mit zwei zerstrittenen Lagern betreiben. Sondern wir müssen zurückfinden zu einer konstruktiven Zusammenarbeit, im Interesse der ganzen Bevölkerung.»

Eine harte Konkurrenz

Hierfür hilfreich sein dürfte, dass Künzle zwar mit rund 3000 Stimmen mehr deutlich gewonnen hat, das Ergebnis von Yvonne Beutler mit 12'642 Stimmen aber dennoch sehr respektabel ist. Dies sei auch der Grund, wieso sei zwar enttäuscht, aber mit dem Wahlausgang gut leben könne, zog die SP-Politikerin Fazit. Und auch vom CVP-Mann wurde dies honoriert: «Yvonne Beutler war eine harte, ernst zu nehmende Gegnerin. Es waren sehr spannende Wochen, diese haben aber auch den Kräften gezerrt. Glauben Sie mir, mir ist nun eine solche Last von den Schultern gefallen, dass ich mich gleich 20 Kilo leichter fühle! Auch wenn man es mir nicht ansieht...», scherzte Michael Künzle, als er am Sonntag um 14.09 Uhr die Wahl gewonnen hatte.

Kollegialitätsprinzip bewahren

Auf Michael Künzle wartet nun eine neue Stadtratskonstellation, mit der er aber bereits vor der Ära Lisibach zu tun hatte. Die Bürgerlichen sind in der Regierung nun in der Minderheit. Der langjährige Stadtpräsident ist überzeugt, dass manche Entscheide anders als in den letzten vier Jahren ausfallen werden: «Doch ich werde mich stets an das Kollegialitätsprinzip halten und die Entscheide des Stadtrates fair nach aussen vertreten. Ich bin überzeugt, dass wir auch in der kommenden Legislatur gut zusammenarbeiten werden. Denn wir alle haben das gleiche Ziel, und zwar das Wohl der Stadt.»

Diese Meinung teilt auch Christa Meier (SP), die bereits am 4. März in den Stadtrat gewählt wurde. So sagte sie damals: «Um als Stadt erfolgreich zu sein, brauchen wir ein gutes Miteinander.»