Wöchentlich, und immer in abwechselnder Parteireihenfolge, äussert sich in der Rubrik «O-Ton» eine Politikerin oder ein Politiker aus Winterthur über ein aktuelles Thema.

Heute: Chantal Galladé, SP-Nationalrätin:

«So wie die Kinder heute aufwachsen, sieht die Gesellschaft von morgen aus. Eine kluge Bevölkerung investiert in ihre Kinder. Oder umgekehrt: Wer bei der Kindheit spart, der sägt am Ast, auf dem er sitzt.

Jedes Kind hat das Recht darauf, unversehrt, in Würde und mit guter Bildung gross zu werden. Was wir Kindern mitgeben können, ist Selbstvertrauen, Zufriedenheit, Freude am Leben und am Lernen und die Entfaltung ihrer Stärken. Jeder von uns ist moralisch dazu verpflichtet, Kindern ein solches Aufwachsen zu ermöglichen.

Kinder verbringen viel Zeit in der Schule. Diese ist Ort der Begegnung, des Lernens, der Beziehungen, der Integration. Schule kann aber auch ein Ort sein, der Kindern Angst macht, der Unwohlsein hervorruft oder die natürlich angeborene Freude am Lernen kaputt macht.

Ich will eine Stadt, in der wir sagen können: Bei uns gehen alle Kinder gerne zur Schule und jedes Kind wird angemessen gefördert. Dafür braucht es vor allem gute Lehrerinnen und Lehrer und gute Schulleitungen. Und damit diese ihre Arbeit gut machen können, braucht es gute Bedingungen und genügend Ressourcen. Über diese bestimmen politische Behörden. Wir wählen am 4. März den Winterthurer Stadt- und Gemeinderat. Damit haben wir die Möglichkeit, eine Stimme für die Zukunft und die Kinder einzulegen.»