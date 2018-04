Frei aber einsam. Diesem Motto des österreichisch-deutschen Geigers Joseph Joachim widmet das Musikkollegium Winterthur seine Konzertsaison 2018/2019. Die im August beginnende Spielzeit dreht sich dabei um den Komponisten Johannes Brahms, der sich ebenfalls sehr stark mit der Lebenseinstellung seines guten Freundes Joseph Joachim identifiziert hat. Sie ist typisch für das Selbstverständnis eines Künstlers im romantischen 19. Jahrhundert, für den Verzicht und Einsamkeit als Voraussetzung für sein Schaffen gegolten haben – so auch für Johannes Brahms.

Mehrtägiges Brahms-Festival 2019

Die Hommage an Johannes Brahms Werke zieht sich als programmatischer roter Faden durch die ganze Saison des Musikkollegiums. Grosser Höhepunkt ist das Brahms-Festival ums Auffahrt-Wochenende vom 29. Mai bis 2. Juni 2019. Dafür spannt das Musikkollegium mit dem Kunst Museum Winterthur sowie dem Fotomuseum Winterthur zusammen. Die drei Häuser werden den Anlass über das House of Winterthur gemeinsam bewerben. «Wir wollen Brahms-Fans aus ganz Europa nach Winterthur locken», meint Musikkollegium-Direktor Samuel Roth.

Am Festival werden zahlreiche Konzerte mit Werken von Brahms gegeben. Etwa spielt das Musikkollegium das Deutsche Requiem und die vier Sinfonien des Komponisten unter der Leitung von Dirigent Thomas Zehetmair. Ergänzend finden Führungen im Kunst Museum Winterthur, Stadtspaziergänge und eine Ausstellung über Brahms im Stadthaus statt.

Brahms war öfters zu Gast in Winterthur

Das Festival ist auch eine Art «Wiederbeleben einer Geschichte, die sich hier in Winterthur abgespielt hat», wie es Samuel Roth ausdrückt. Im zweiten Abschnitt des 19. Jahrhunderts war Johannes Brahms mehrfach Gast beim hiesigen Musikverleger Jakob Melchior Rieter-Biedermann, der insgesamt 22 Kompositionen des deutschen Künstlers in seinem Verlag veröffentlichte.

Einen Grossteil des Deutschen Requiems schrieb Johannes Brahms im Haus zum Schanzengarten, der Residenz von Jakob Melchior Rieter-Biedermann und dessen Ehefrau Louise. Die Gattin war zusammen mit Tochter Ida dem Komponisten behilflich, indem die beiden passende Bibelstellen für die Vertonung zusammentrugen.

Der Tempofreiheit nachspüren

Thomas Zehetmair, der im Sommer seine dritte Saison als Chefdirigent des Musikkollegiums in Angriff nimmt, bezeichnet sein Orchester als das ideale Brahms-Orchester. Deshalb würden sie auch alle vier Sinfonien des Künstlers in der kommenden Spielzeit aufführen. Mit seinen Kollegen werde er der Klang- und Tonsprache des Komponisten nachspüren, um diese in weiteren Schritt zu beherrschen.

In diesem Prozess ginge es darum, eine eigene Interpretation zu erarbeiten. Dafür setzte sich Thomas Zehetmair schon seit längerem mit Johannes Brahms und dessen Werken auseinander, wobei er durchaus Neues dazugelernt hat. «Ich bin mit der gängigen Lehrmeinung aufgewachsen, dass Brahms ein Klassiker, ein strenger Vertreter alter Formen war. Mit der Zeit merkte ich aber, dass er sich scheute, allzu viele Anweisungen zu geben. Tempoveränderungen setzte er etwa nur sparsam ein.»

Diese Tempofreiheit gelte es nun, im Geist der Brahmschen Idee umzusetzen, um so die in den Kompositionen mitgedachten Emotionen zu vermitteln, aber ohne in völlige Willkür zu verfallen. Eine grosse Hilfe für Thomas Zehetmair sind die Dokumentationen des Brahms-Assistenten Fritz Steinbach, die Walter Blume später protokollierte. «Dieses Konzept offenbart uns gnadenlose Wahrheiten und Gefühle.»

Weitere Höhepunkte in der kommenden Spielzeit



Neben den zahlreichen Aufführungen von Brahms Werken sind in der Konzertsaison 18/19 namhafte Interpreten der klassischen Musik beim Musikkollegium zu erleben. Unter ihnen treten etwa der argentinische Tenor José Cura mit dem Musikkollegium in der Tonhalle Maag, die chinesische Pianistin Yuja Wang mit Ravels Klavierkonzert in Winterthur und der Flötenkönig Maurice Steger am Classic Openair auf. Der neue «Artist in Resonance» wird Albrecht Mayer, Solo-Oboist der Berliner Philharmoniker. Für jüngeres Publikum wird unter anderem die Science-Fiction-Oper Humanoid im Frühjahr 2019 uraufgeführt, die in Kooperation mit dem Theater Winterthur verwirklicht wird.