Über 40 Aussteller sind am Pop-Up-Markt im Winterthurer Einkaufszentrum Lokwerk vertreten. Jeder von ihnen hat seine Produkte bestmöglich zur Schau gestellt und die Verkaufsfläche nach eigenem Gusto dekoriert. Es gibt Mode, Kunst, Möbel oder Accessoires zu kaufen. «Man erlebt eine Produktevielfalt, die man so nirgends im Einzelhandel finden kann», sagt Mitorganisator Michael Sobczak.

Ein kurzer Einblick in den Pop-Up-Markt Die über vierzig Aussteller bieten Kunst, Möbel, Accessoires und vieles mehr an. (Handyvideo: Tina Schöni)

Der Pop-Up-Markt ist der erste Markt dieser Art, den das vierköpfige Organisationsteam durchführt. Die leer stehende Ladenfläche im Erdgeschoss des Einkaufszentrums habe sich dafür angeboten. Schliesslich erhoffen sich die vier auch, mit dem Event das Lokwerk mehr zu beleben und Newcomern und Start-ups eine attraktive Verkaufsplattform zu bieten.

Ohne Ladenlokal präsent sein

«Der Markt ist eine gute Möglichkeit, meine Skulpturen, Dekorationen, Geschenke und Bilder anzubieten», sagt die Winterthurerin Anja Ryser. Ihr Ziel sei es, ein Netzwerk aufzubauen und bekannter zu werden. Den gleichen Gedanken hat auch der Aussteller Harry Laager. An seinem Stand verkauft er Lampen, Garderoben und Möbel. «Ich erhoffe mir, meinen Kundenkreis zu erweitern», sagt er. Der Anlass sei für Kunsthandwerker eine gute Werbeplattform.

Die meisten Aussteller sind ohne grosse Erwartungen gekommen. Der Spass stehe im Vordergrund, man lasse sich überraschen, heisst es. Die Winterthurer Schneiderin Claudia Tuscher hebt noch einen anderen positiven Aspekt am Pop-Up-Markt hervor. «Wenn man sonst kein Geschäft hat, kann man als Aussteller so dennoch präsent sein.»

Neue Trends entdecken

Bereits kurz nach der Öffnung um 15 Uhr schlendern die ersten Besucher durch den Markt. Während die einen neugierig durch die Reihen gehen, sind andere in Gespräche mit den Ausstellern vertieft. Auf der Suche nach neuen Ideen und Inspirationen ist Patricia Blatter. «Ich bin selbst gern kreativ und will hier neue Trends entdecken», so die Winterthurerin. Der Markt gefalle ihr gut, wenn auch Schmuckstände ihrer Ansicht nach etwas in der Überzahl seien. Patricia Blatter fährt fort: «Toll wäre es, in Zukunft öfters solche Pop-Up-Märkte in der Stadt zu sehen.»

Rainer und Brigitta Bugmann aus Winterthur haben durch einen Flyer von diesem Event erfahren. An einem Pop-Up-Markt seien sie noch nie gewesen. «Wir finden es eine tolle Idee», sagt Rainer Bugmann. Der erste Eindruck des Markts sei gut. Aber: «Es sieht aber etwas klassischer und traditioneller aus, als ich es mir vorgestellt habe», merkt der Winterthurer an.

Der Pop-Up-Markt läuft noch bis Samstag, 5. Mai 2018, 18 Uhr.