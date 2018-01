BLEM - so heisst die neue Winterthurer Partyreihe.

Von Winterthur für Winterthur – unter diesem Motto wurde die Partyreihe BLEM ins Leben gerufen. Mitorganisator Louis Leuenberger und seine Freunde sind grosse Fans von Trap, Hip Hop und Newschool. Es sei ihnen aber aufgefallen, dass diese Musikstil kaum in Winterthur vertreten ist. «Eine Party in diese Richtung gibt es fast nicht. Deshalb haben wir uns entschieden, diese selber auf die Beine zu stellen», so Louis Leuenberger.

Ein Interpret, dessen Musik an dieser Party nicht fehlen wird, ist Travis Scott (Quelle: Youtube):

Lokalen DJ's eine Plattform geben

Das Kraftfeld habe sich mit seiner Grösse als geeignete Location herausgestellt. «Der Anlass soll familiär bleiben und nicht den Rahmen sprengen. Von Winterthurer für Winterthurer sozusagen.»

Um dieses Motto noch zu unterstreichen, wurde auch ein Winterthurer DJ-Duo gebucht: Wavy Boys nennt sich dieses. «Die beiden sind in der Eulachstadt noch nicht wirklich bekannt. Wir supporten sie und geben ihnen eine Plattform», so Leuenberger.

Ziel ist es, aus der Partyreihe ein längerfristiges Projekt zu machen und regelmässig Gleichgesinnte zusammenzubringen. «Wir hoffen auf begeistertes Publikum.»