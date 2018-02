Die offene Bühne anlässlich des nationalen Tanzfests zieht, wie hier in Zug, viel Publikum an. (Bild: Patrick Frischknecht)

Vom 4. bis 6. Mai wird auch in Winterthur wieder das Tanzbein geschwungen: Das nationale Tanzfest findet statt. Ziel des Anlasses ist es, der Öffentlichkeit die Leidenschaft des Tanzens näher zu bringen.

Eine grossartige Chance, auch als Amateur seine Begeisterung für diesen Bewegungssport einem grossen Publikum zu zeigen, bietet das Theater am Gleis. «Wir organisieren am Samstag, 5. Mai eine offene Bühne für alle Tanzbegeisterten», kündigt Geschäftsführer Andreas Gröber an. Gesucht werden hierfür Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Schulen und Clubs. «Ob deren Repertoire aus Flamenco, Ballett, Volkstanz, Rock’n’Roll, Hip-Hop, Modern, Standardtanz oder Line-Dance besteht, ist egal. Alles ist erlaubt.» Wichtig sei einzig, die Freude am Tanzen in sich zu tragen.

JETZT ANMELDEN Interessierte können sich noch bis Samstag, 3. März per Email anmelden, an winterthur@dastanzfest.ch. Neben einer Kontaktperson mit Telefonnummer sind die Organisatoren dankbar um möglichst viele weitere Informationen, beispielsweise über den Tanzstil, die Dauer des Stücks und ob die Musik live gespielt wird oder ab Tonträger kommt.

Bis zu Zehn Minuten zur Verfügung

Winterthur beteiligt sich erst zum zweiten Mal am nationalen Tanzfest. Das Konzept der offenen Bühne existiert in diesem Rahmen aber schon länger. Andreas Gröber selbst organisierte den Event früher in der Chollerhalle in Zug. «Es war jedes Mal ein grosses Ereignis und stiess auf äusserst positive Resonanz», blickt er zufrieden zurück. Er hofft, dass sich die Open Stage auch in der Eulachstadt etablieren wird.

Interessierte können sich noch bis am 3. März anmelden (siehe Box). Den Tanzenden stehen an jenem Abend maximal zehn Minuten für ihre Performance zur Verfügung. Die Bühne werde mit diversen Grundstimmungen ausgeleuchtet sein, ein Lichttechniker wie auch eine Musikanlage stünden zur Verfügung. Gröber: «Zeit für einem grossen Umbau haben wir aber nicht. Sprich es geht letztlich nicht um ein imposantes Bühnenbild, sondern um eine spannende Darbietung voller Leidenschaft. Winterthur soll tanzen!»