Der Erweiterungsbau des Schulhauses Laubegg wurde am Montag, 25. Juni, um 14 Uhr mit einem Spatenstich eingeläutet. Stadtrat Jürg Altwegg (Grüne) hielt eine Eröffnungsrede, in der er das Schulgebäude mit einem wachsenden Kind verglich.

Das wachsende Kind

«Das Kind wächst und wächst. Platzt seine Bekleidung aus allen Nähten, braucht es eine neue Kleidergrösse.»

Der Grosse Gemeinderat hat einen Kredit von 4,7 Millionen Franken für den Erweiterungsbau für das Schulhaus Laubegg bewilligt. Die Bauarbeiten dauern ein Jahr. Ab Sommer 2019 ist der Erweiterungsbau beziehbar.

Altwegg beleuchtet daraufhin die Geschichte von Dättnau.

Im 6. Jahrhundert habe der Ort «Au des Tatto» geheissen – benannt nach dem Besitzer des ersten Bauernhofes. In den 70er und 80er Jahren sei Dättnau stark gewachsen, 2001 wurde das erste Primarschulhaus Laubegg gebaut, 2002 bezogen.

Aufgrund von Budgetkürzungen war laut Altwegg das Gebäude bereits bei der Eröffnung zu klein gewesen. Es sei am falschen Ort gespart worden, Lehrer und Schüler hätten unter Platzmangel gelitten. 2006 wurde das Gebäude erweitert. 2012 kamen Container hinzu, die 2013 aufgestockt wurden.

Sieben zusätzliche Schulzimmer

«Eine Interpellation folgte, das Schulhaus sollte erweitert werden.» 14 Primarklassen müssen nun in dem Schulhaus unterkommen. Platz ist für 8 Klassen und 4 Klassen im Provisorium gegeben. «Die Rechnung geht also nicht auf», so der Stadtrat. Der Raumnot müsse nun der Garaus gemacht werden. «Der Erweiterungsbau soll nicht nur zweckmässig sein. Seine spezielle Architektur wird sich auf ästhetische Weise in die Umgebung einbetten», so Altwegg.

Stadträtin Christa Meier (SP) sagt, drei Möglichkeiten des Erweiterungsbaus seien besprochen worden. Variante 1: Dort, wo die Container stehen, konnte ein 3 oder 4-geschossiger Anbau geplant werden. Variante 2: Das bestehende Schulgebäude hätte aufgestockt werden können. Jedoch habe man sich für die Variante 3 entschieden: «An der Nordseite wird der Erweiterungsbau angehängt», so die Stadträtin.

Dem alten Teil angeglichen

Geht er in einem Jahr dann in Betrieb, werden sieben zusätzliche Schulzimmer und weitere Räumlichkeiten wie Lehrerzimmer oder Lagerräume zur Verfügung stehen. Auch ein Lift ist vorgesehen.

«Von aussen wird er dem alten Teil des Schulgebäudes angeglichen, innen kommen Akustikdecken und Parkettböden», sagt Meier. Die Energie würde aber besser ausgenutzt werden. Die intensivsten Lärmphasen während der Bauarbeiten werden in der Ferienzeit stattfinden. Allerdings sei auch während des Schulbetriebs Lärm nicht auszuschliessen.

Nach der Ansprache setzt sich Meier in einen blauen Bagger. Den Spatenstich begeht sie mit dem mechanischen Koloss.

Dann strömen Schülerinnen und Schüler aus der Schule heraus. Einige stellen sich in Reihen auf und singen. Unzählige bunte Ballons werden losgelassen. Sie fliegen in den Himmel und werden immer kleiner und kleiner und kleiner – bis sie ganz verschwinden.