«Wir kommen gerade vom Kaffeetrinken, jetzt gehen wir noch in die Bibliothek», erzählen die Schwestern Ursina (l.) und Alexandra Helg. Gerne treffen sich die beiden in einer Bar in Winterthur, um sich bei einem Glas Wein auszutauschen.

Zusammen teilen sie auch die Leidenschaft für gutes Essen. «Vor allem Thai-Food mögen wir sehr», sagen die Winterthurerinnen mit thailändischen Wurzeln.

«Wir unternehmen viel gemeinsam», sagt die 30-jährige Ursina Helg. Mit ihren Kindern würden sie Ausflüge ins Bruderhaus machen oder im Garten herumtoben. Besonders den Geschichten ihrer Schwester lauschen die Kinder gerne.

«Dass wir eine so gute Beziehung zueinander haben, schätze ich sehr», betont die 34-jährige Alexandra Helg. «Habe ich ein Problem, ist meine Schwester meine erste Ansprechperson.»