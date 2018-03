So werde er sich in auch Zukunft für eine starke Wirtschaft in Winterthur einsetzen. (Foto: Michael Hotz)

«Ja, ich will.» Analog zu seiner ältesten Tochter, die kürzlich heiratete, gab auch Michael Künzle (CVP) diesen Freitag dieses Gelöbnis ab. Er möchte beim zweiten Wahlgang am 15. April sein Amt als Winterthurs Stadtpräsident verteidigen. Am 4. März holte der aktuelle Regierungsvorsitzende zwar die meisten Stimmen (12'268), das absolute Mehr von 13'513 Stimmen verpasste er aber (wir berichteten).

Rückblick auf die Verdienste

Deshalb macht Michael Künzle zusammen mit seinem Unterstützungskomitee nochmals mobil. Mit Blick auf den aktuellen Formstand der Stadt meint er: «Es geht uns gut.» Gemeinsam mit seinen Stadtratskollegen habe er in der letzten Amtsperiode dafür gesorgt, dass sich die Finanzen stabilisiert hätten, dass die Beschäftigungszahlen angestiegen seien und dass Winterthur die dritthöchste Lebensqualität aller Schweizer Städte aufweise.

Als weitere Meilensteine hob er unter anderen die Gründung des House of Winterthur, das Aufgleisen des neuen Polizeigebäudes und die Umsetzung des städtischen Museumskonzepts hervor. «Mein Leistungsausweis kann sich sehen lassen», konstatierte Michael Künzle.

Die Ziele für die Zukunft

Bei seinem Amtsantritt 2012 erarbeitete er als erster Winterthurer Stadtpräsident eine 12-Jahres-Strategie. Damit habe er schon damals bewiesen, dass er weitsichtig denke. «Eine Regierung muss nach vorne schauen», sagte Michael Künzle und fügte gleich noch an: «Ich bin Stadtvater und Stratege.»

Eines seiner grossen Ziele des Stadtpräsidenten ist eine starke Wirtschaft. «Wir brauchen erfolgreiche Unternehmen, um selber erfolgreich zu sein. Ohne sie kann Winterthur keine Kultur-, Sport-, Garten- und Bildungsstadt sein wie sie es zurzeit ist.» Darum kämpfe er um jeden Arbeitsplatz und wolle gleichzeitig weitere Firmen in die Eulachstadt holen.

Stadtvater und Stratege Michael Künzle betont: «Eine Regierung muss nach vorne schauen». (Foto: Michael Hotz)

Der Stadtrat hat dafür einen Ansiedlungsmanager engagiert, der Unternehmen beim Umzug nach Winterthur unterstützt. Dieser soll nun eine unbefristet angestellt werden, wie Michael Künzle verraten hat. Der Ansiedlungsmanager lebe eine Willkommenskultur vor, die ihm als Stadtpräsident ebenfalls am Herzen liege. «Wir dürfen Firmen nicht unter Generalverdacht stellen, wie es die SP immer tut.»

Als weitere wichtige Anliegen strich er seinen Einsatz für ein vielfältiges Kultur-, Sport- und Freizeitangebot, für eine gute Durchmischung im Wohnraum-Bereich sowie für kluge Mobilitätslösungen heraus. «Ich möchte eine moderne Stadt, wo der Mensch und die Umwelt im Zentrum stehen.»

Lobende Worte von den Parteikollegen

Michael Künzle kann bei seiner Kampagne auf eine breit abgestützte Bewegung zurückgreifen. Unterstützt wird der Stadtpräsident von den Parteien BDP, EDU, EVP, FDP, SVP und selbstredend von seiner eigenen Partei, der CVP. Dazu gehören seinem Komitee auch verschiedene Verbände wie der Handelskammer und Arbeitgebervereinigung (HAW), der Hauseigentümerverband (HEV) der KMU-Verband und die Junge Altstadt an.

Verschiedene Vertreter dieser Bewegung rührten diesen Freitag die Werbetrommel für Michael Künzle. Der CVP-Präsident Andreas Geering titulierte den Stadtpräsidenten als erfahrenen, ehrlichen und engagierten Menschen. «Er ist ein Stapi, der nah an der Bevölkerung ist.» Iris Kuster, CVP-Fraktionspräsidentin im Grossen Gemeinderat, hob die Begabung Künzles hervor, tragfähige Lösungen zu finden. «Er liefert keine leeren Worthülsen und verliert das Wohl der Stadt nie aus den Augen.»

FDP, SVP und EVP stehen hinter Künzle

Michael Künzle vertrete die gleiche Vision wie die FDP, meinte Dieter Kläy, Präsident der Winterthurer Freisinnigen. «Als Brückenbauer und Macher hat er viel zur Lebensqualität beigetragen.» Für die FDP wichtig sei auch, dass sich der Stadtpräsident für mehr Arbeitsplätze in Winterthur einsetze. «Mike sorgt und kümmert sich darum.»

«Er liefert keine leeren Worthülsen und verliert das Wohl der Stadt nie aus den Augen.» Iris Kuster, Winterthurer CVP-Fraktionspräsidentin

«Ein ganz klares Bekenntnis seitens der SVP zu Michael Künzle» gab Daniel Oswald ab. Der SVP-Fraktionspräsident betonte, dass der Stadtpräsident die Fähigkeit habe, ein extern gewähltes Gremium zu führen. Yvonne Beutler (SP), die einzige Gegenkandidatin im Rennen ums Stadtpräsidium, könne dies hingegen nicht. «Sie ist dünnhäutig und hat schon mehrfach das Kollegialitätsprinzip verletzt.»

Der EVP ist es ein Anliegen, dass die Polarisierung im Stadtrat nicht weiter zunimmt, wie es der Gemeinderat Michael Bänninger formuliert hat. «Darum setzen wir weiter auf den erfahrenen Kapitän Michael Künzle.» Als konstanter Wert könne der Stadtpräsident ausgleichend auf die verschiedenen politischen Polen wirken.

Handelskammer und Hauseigentümerverband wollen keinen Wechsel

Ähnlich argumentierte Handelskammer-Geschäftsführer Ralph Peterli: «Der heutige Stapi macht eine ehrliche und berechenbare Politik. Er ist ein Garant für verlässliche Bedingungen.» Als «Stimme nach Aussen» vertrete Michael Künzle die Winterthurer Anliegen und könne so nicht nur Arbeitsplätze halten, sondern auch neue Firmen anlocken.

Matthias Baumberger, Vorstandsmitglied des Hauseigentümerverbands Region Winterthur, warnte vor einem Wechsel im Stadtpräsidium, der eine «abrupte und radikale Kehrtwende» einläuten könnte. «Die Erfolge der Stadt, zu denen Michael Künzle viel beigetragen hat, müssen erhalten bleiben.» Als Beispiel nannte Matthias Baumberger etwa dessen Wohnbaupolitik, die für einen guten Mix aus günstigem Wohnraum genauso wie für Wohnungen im höheren Preissegment stehe.

Standaktionen in Winterthur



Um für Michael Künzle (CVP) zu werben, führt sein Unterstützungskomitee mehrere Standaktionen durch. Der Stadtpräsident und einige Vertreter seiner Bewegung sind jeweils samstags von 9 bis 12 Uhr in der Marktgasse beim Justitiabrunnen anzutreffen. Die Daten dazu sind der 24. und 31. März sowie der 7. und 14. April. Prominente Unterstützung bekommt Michael Künzle am 31. März und am 14. April von der CVP-Regierungsrätin und Bildungsdirektorin Silvia Steiner. Zusätzlich werden am 24. März bei Shoppingcenter in Seen und am 7. April beim Lindenplatz in Wülflingen je eine Standaktion durchgeführt. Weitere Infos finden Sie hier.