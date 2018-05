Die Bahnen befinden sich auf öffentlichem Grund. Rücksichtnahme und bewusstes Vermeiden von gefährlichen Situationen oder Störungen betrachten wir als Selbstverständlichkeit. House of Winterthur und Skills Park lehnen jegliche Haftung ab.

Die erste Verhaltensregel der neuen Urban-Golf-Anlage schiesst mir durch den Kopf, als ich auf dem Sulzer-Areal den ersten Abschlag in Angriff nehme. Ich habe mir vorgenommen, die neun Bahnen zu testen, die Anfang April eröffnet wurden (wir berichteten).

Der Test im Video Urban Golf ist gar nicht so einfach. (Handyvideo: Tina Schöni)

Der gelbe Weichgummiball liegt auf dem Rasen-Tee, dem sogenannten «Bäseli», das als Abschlaghilfe dient. In der Hand halte ich einen schwarzen Golfschläger, ein Eisen 7. Wirkliche Golf-Erfahrungen habe ich keine. Als Kind absolvierte ich einst in den Ferien einen kurzen Einführungskurs, das war’s. Deshalb bin ich leicht nervös. Werden die Fenster wirklich nicht zu Bruch gehen, wenn ich sie ungewollt treffe? Die zuständigen Personen von House of Winterthur haben dies bei der Eröffnung mehrfach so bestätigt. Also mal schauen.

Ein nervöser Beginn

Mein erster Schlag ist zwar nicht wirklich geglückt, aber immerhin habe ich mit dem Ball nichts eingeschlagen. Hier bei der ersten Bahn in einer Seitengasse beim Lagerplatz hat es jedenfalls genügend Glasscheiben. Wahrscheinlich aus Angst habe ich den Ball viel zu wenig weit geschlagen. Der Winkel zum Ziel, eine Nische zu meiner Linken, ist viel zu spitz. Ich entscheide mich, einen weiteren Annäherungsschlag zu tätigen.

Start auf dem Sulzer-Areal Der Einstieg in den Parcours gelingt nicht wie gewünscht. (Foto: Tina Schöni)

Diesmal zu weit. Urban Golf ist schwieriger als ich gedacht habe. Mit meinem fünften Schlag treffe ich die Nische endlich. Ein erster Glücksmoment – ich strecke meine beiden Armen in die Höhe, auch wenn ich zwei Schläge mehr als vorgegeben gebraucht habe.

Ein Schub für die Motivation

Die zweite Bahn bei der offenen Halle 142 kenne ich ebenfalls bereits vom Eröffnungsanlass. Der viel gelobte Industriecharme des Sulzer-Areals kommt hier besonders zur Geltung und passt perfekt zur alternativ-urbanen Subkultur, welche die Trendsportart-Szene umgibt. Die Atmosphäre wirkt sich positiv auf mein Spiel aus. Ich brauche für die Par-3-Bahn genau drei Schläge, was meine Motivation steigern lässt.

Viel gelobter Industriecharme Die Atmosphäre wirkt sich positiv aufs Spiel aus. (Foto: Tina Schöni)

Über die Wylandbrücke geht es nun in den Frohbergpark. Der Baum, versehen mit dem orangen Urban-Golf-Graffiti als Zielmarkierung, ist schnell entdeckt. Aber wo ist der Abschlagspunkt? Zwar helfen bei der Suche die Fotos der einzelnen Abschlagsorte in der Infobroschüre, die man bei der Miete der Ausrüstung bekommt, trotzdem ist es nicht so einfach, diesen auf Anhieb zu finden. Nach kurzem Umherirren stehe ich aber vor dem markierten Senklochdeckel am südlichen Rand des Parks.

Ein erster Zwischenfall

Und dann geschieht das erste Missgeschick. Ich treffe den Ball beim Abschlag unsauber, sodass er nach rechts abdreht und irgendwo im dichten Gebüsch verschwindet. Auch nach mehrminütigem Suchen bleibt er verschollen. Den Test kann ich dennoch fortsetzen, ich habe in weiser Vorausahnung einen Ersatzball mitgenommen.

Ab ins Gebüsch Nach einem unsauberen Abschlag muss der Ball gesucht werden – vergeblich. (Foto: Tina Schöni)

Während ich diesen Ball auf dem saftigen Grün rumschlage, macht sich eine weitere Problematik bemerkbar. Nach jedem Schlag fliegt das Bäseli ebenfalls weg. Ich habe aufgrund einer rot-grün-Sehschwäche grössere Schwierigkeiten, die rote Abschlaghilfe im Rasen wiederzufinden. Jetzt weiss ich, weshalb in den Spielregeln vorgegeben wird, dass man das Rasen-Tee mit dem Trageband verbinden soll.

Eine kurze Verschnaufpause

Nun geht es den Heiligberg hinauf durch den Rosengarten bis zum Büelrainpark, in dem die vierte und fünfte Bahn auf mich warten. Beide sind gut auffindbar. Die idyllische Parkatmosphäre ist ein grosser Kontrast zur urbanen Szenerie des Sulzer-Areals. Sie passt aber dennoch zu dieser trendigen Sportart, schliesslich wird deren elitärerer Bruder – das «normale» Golf – auf Rasen gespielt. Es widerspiegelt damit die grosse Bandbreite von Urban Golf.

Nicht ganz den Spielregeln entsprechend Eigentlich sollte man das «Bäseli» mit dem mitgegebenen Trageband verbinden, damit es nicht so weit wegfliegt. (Foto: Tina Schöni)

Nachdem ich die beiden Bahnen absolviert habe – wie bei den vorherigen «Löchern» mit einigen Schlägen über Par –, merke ich erste Ermüdungserscheinungen. Die Distanzen zwischen den Bahnen sind nicht zu unterschätzen. Ich lege eine kurze Verschnaufpause auf einer Parkbank ein.

Eine Auto-Problematik

Der kurze Unterbruch hat gut getan, gestärkt nehme ich die Strecke zum Viehmarktplatz in Angriff. Dort ist die Bahn 6. Spielen kann ich sie aber nicht, beziehungsweise ich traue mich nicht. Links und rechts neben der Abschlagsmarkierung stehen parkierte Autos. Ich erweitere das Credo der Urban-Golf-Szene «Spielen ohne Respekt vor der Natur und den Passanten geht gar nicht» um den Zusatz «und vor Fahrzeugen» und verzichte auf diese Bahn.

Autos sind im Weg Zwischen parktierten Fahrzeugen kann nicht gespielt werden. (Foto: Tina Schöni)

Leider erwartet mich bei der nächsten Bahn auf dem Reitwegplatz die gleiche Ausgangslage. Zwischen zwei abgestellten Autos finde ich die markierte Bodenplatte, von der abgeschlagen werden sollte. An Golfen ist auch hier nicht zu denken, schade. Der Stadtrat erliess im Februar 2017 auf dem Reitwegplatz und dem Viehmarktplatz ein allgemeines Fahr- und Parkverbot. Trotzdem sind an diesem Donnerstagnachmittag viele Autos auf den beiden Arealen parkiert. Gemäss der Stadtpolizei Winterthur ist dies «Zufall und Pech». Grundsätzlich gelte das Verbot, bei Anlässen in der Umgebung würden diese Areale aber mit Bewilligung als Parkmöglichkeiten freigegeben.

Ein motivationsloses Ende

Auf dem Teuchelweiherplatz, auf dem sich die achte Bahn befindet, gilt das Fahr- und Parkverbot auch. Hier habe ich mehr Glück, es stehen keine Privatautos herum. Dafür hat das Militär auf dem Areal ein vorübergehendes Fahrzeugarsenal eingerichtet. Alles in allem sind das nun einige unvorhergesehene Hindernisse, die mir den Spass am Urban Golfen etwas verderben. Hinzu kommt noch, dass ich bei der längsten Bahn des Parcours ziemlich lange brauche, bis ich das Betonelement finde, das als Ziel markiert ist.

Gleich geschafft Die letzte Bahn im Park vor der Berufsfachschule Winterthur. (Foto: Tina Schöni)

Den Abschluss bildet die Bahn im Park vor der Berufsfachschule Winterthur. Meine Motivation ist etwas dahin. Ich brauche einige Schläge, um mit dem Ball endlich den markierten Mülleimer zu treffen. Dann ist es geschafft – und ich bin es auch.

Fazit: Ein spassiger Sportplausch mit kleinen Kinderkrankheiten

Die erste fix installierte Urban-Golf-Anlage der Schweiz hat seine Reize. Die verschiedenen Szenerien, die man während des Parcours durchläuft, geben die vielen Facetten von Winterthur wunderbar wieder. Ans Golfen mitten in der Stadt musste zumindest ich mich zuerst gewöhnen, aber man kommt sehr schnell rein ins Spiel. Der Spassfaktor ist damit gegeben. Dass einzelne Bahnen doch eher weit auseinander liegen, hat seine Vor- und Nachteile. Einerseits lernt man so schöne Teile der Eulachstadt auf spielerische Art und Weise kennen, andererseits kann einem auch die Lust am Spielen etwas abhandenkommen.

Wie bei vielen Pionierprojekten leidet die Urban-Golf-Anlage an einigen Kinderkrankheiten. So sind einige Bahnen eher schwierig zu finden. Die Karte ist meiner Meinung nach zu wenig detailliert, mehr gekennzeichnete Strassennamen würden vor allem Ortsfremden helfen. Auch sollten die Abschlagspunkte und Ziele noch besser gekennzeichnet werden. Eine Fensterfront eingeschlagen oder sonst etwas kaputt gemacht habe ich übrigens nicht.