Seit sechs Jahren organisiert das Winterthurer Radio Stadtfilter, immer während den Frühlingsferien, die Kinderkulturwoche. Ein Bestandteil davon ist die Kinderredaktion, die noch bis und mit Freitag täglich von 15.30 bis 16.30 Uhr live auf Sendung ist. Über weitere Highlights, wie die Wanderlesung am Mittwoch, 25. April, oder auch das grosse Abschlussfest am Sonntag, 29. April, spricht Initiantin Anna Tavernini von Stadtfilter.

Welche Ziele verfolgen Sie mit der Kinderkulturwoche, die momentan zum sechsten Mal stattfindet?

Anna Tavernini, Initiantin: Wir wollen die Kinder zur Kultur beziehungsweise die Kultur zu den Kindern bringen. Sie sollen während der Woche aber nicht nur Kultur konsumieren, sondern insbesondere auch zu Kulturproduzentinnen und -produzenten werden. So haben sie die Möglichkeit, Kultur in ihren vielen verschiedenen Facetten zu erleben und ihre eigenen Ideen umzusetzen. Dass dabei auch die kritische Medienkompetenz gefördert wird, versteht sich eigentlich von selbst.

Welche Neuerungen gibt es bei der diesjährigen Ausgabe?

Neu bringen wir als krönenden Abschluss der Woche Theater und Radio zusammen: Am Abschlussfest diesen Sonntag, 29. April, spielt das Theater Katerland das Stück «Nachtgeknister», das auch live im Radio übertragen wird. Weiter begibt sich die traditionelle Lesung in der Stadtbibliothek dieses Jahr zum ersten Mal auf Wanderschaft: Mit der Wanderlesung spazieren die Kinder durch die Altstadt und hören eine Geschichte in drei Etappen. Wir erweitern auch die Geschichten im Radio: Zusätzlich zum traditionellen Guetnachtgschichtli gibt es erstmals auch Morgens um 9 eine Gutemorgen-Geschichte.

Initiantin Anna Tavernini. (Foto: zvg)

Wo kann man sich als interessierter Besucher noch anschliessen oder sich das ganze anhören?

Wir empfehlen besonders die Übertragung der Wanderlesung am Mittwoch, 25. April, ab 14 Uhr. Man kann natürlich auch mitwandern; Treffpunkt ist um 14 Uhr in der Stadtbibliothek.

Wer Filme mag, kann mit uns am Mittwoch, 25. April um 16 Uhr im Sofakino Nische den Film «Hände weg von Mississippi» schauen.

Am Sonntag, 29. April, laden wir dann um 14.30 Uhr zum grossen Abschlussfest mit dem Stück Nachtgeknister vom Theater Katerland, Basteltisch und Zvieri. Dazwischen gibt es immer wieder Geschichten, Musik und Beiträge für Kinder.

Woran erinnern Sie sich besonders gerne zurück, wenn Sie an die vergangenen Kinderkulturwochen denken?

Da gibt es ganz viele tolle Erinnerungen! Ein Highlight war sicher die Produktion eines Live-Hörspiels, das am Abschlussfest live auf der Bühne aufgeführt und im Radio übertragen wurde. Die Kinder haben dabei – mit Unterstützung natürlich–- alles selber gemacht: von der Geschichte über die Geräusche bis zur Inszenierung. Entstanden ist ein futuristisches und recht experimentelles Stück mit einer herzerwärmenden Botschaft: Wahre Freundschaft geht über alles.