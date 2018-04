«Tanzen kann jeder. Man darf nur nicht zu früh aufgeben», ist Sandra Burdet überzeugt. Die 32-jährige Winterthurerin gibt seit 2015 Dance-Lektionen an der Theaterstrasse im Gate 27. Das abwechslungsreiche Tanz-Fitness-Programm verbindet Generationen. Ihre Kursteilnehmer sind derzeit zwischen 16 und über 70 Jahre alt. Sandra Burdet schätzt die «familiäre und persönliche» Atmosphäre.

Im Mai ist die begeisterte Tanzlehrerein erstmals beim hiesigen Tanzfest dabei. Auf der Open-Air-Bühne auf dem Archplatz führt sie am Samstag, 5. Mai, eine fünfminütige Dance-Show auf. Im Anschluss bietet sie Interessierten die Gelegenheit in einem halbstündigen Workshop gleich selbst mitzumachen.

Schweisstreibendes Workout

Im Vergleich zu klassischen Tanzstunden stehe bei Dance-Fitness nicht die Perfektion im Vordergrund. Auch Konkurrenzdenken gebe es nicht. «Es ist ein Ganzkörper-Training, bei dem es hauptsächlich um den Spass geht. Ganz egal auf welchem Level man ist», sagt Sandra Burdet. Jedes ihrer Trainings besteht aus einem Warm-up-, Choreo-, Cool-down- und Stretching-Teil.

Beim Dance-Fitness kombiniert Sandra Burdet Tanz- und Aerobic-Elemente. (Foto: Tina Schöni)

Tanz- und Aerobic-Elemente kombiniert die Winterthurerin zu einer Choreografie, sodass ein intensives Ausdauertraining resultiert. «Mein Ziel ist es, dass alle im Kurs mithalten und ins Schwitzen kommen.» Mit Zumba könne man Dance-Fitness nicht vergleichen. «Wir integrieren verschiedene Musikrichtungen und Tanzstile und bewegen uns nicht ausschliesslich zu lateinamerikanischer Musik.» Zudem lerne man im Dance-Fitness eine vollständige Choreografie, die am Schluss zu einem Finallied getanzt wird.

Anfängliche Skepsis verflog

Mit dem Tanzen angefangen hat Sandra Burdet in ihrem 16. Lebensjahr. «Das war relativ spät», so die Winterthurerin. Erst habe sie sich an Hip-Hop gewagt, später kam Jazz und Ballett hinzu. Durch ihre Schwester sei sie schliesslich beim Tanz-Fitness gelandet. «Sie überredete mich, eine Dance-Lektion zu besuchen. Erst war ich skeptisch, aber nachdem ich es ausprobiert hatte, fand ich Gefallen daran.»

Die Winterthurerin hat im Alter von 16 Jahren mit dem Tanzen angefangen. (Foto: Tina Schöni)

Ihre Begeisterung war gar so gross, dass sie später entschloss, eine entsprechende Weiterbildung zu machen, um selbst unterrichten zu können. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit im kaufmännischen Bereich an der ZHAW seien diese Lektionen eine gute Abwechslung.

Markt in Winterthur übersättigt

Generell mangelt es in Winterthur nicht an Gruppenkursen im Tanz- und Fitnessbereich. «Der Markt ist ziemlich übersättigt, aber die meisten Kurse werden in Fitnessstudios angeboten, wo ein Abo erforderlich ist. Ich will da eine Alternative bieten.» In ihren Kursen könne jeder mitmachen.

«Lokale Anbieter müssen weiterhin unterstützt werden.» Sandra Burdet, Tanzlehrerin

Tanz-Angebote will sie in Winterthur aber stärken. «Lokale Anbieter müssen weiterhin unterstützt werden», sagt sie. Das Tanzfest habe diesbezüglich Vorbildcharakter. «Einer der Gründe, weshalb ich mich in diesem Jahr für den Event engagiere.»