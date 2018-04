Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) und seine Konkurrentin um dieses Amt, Yvonne Beutler (SP), kreuzten am Dienstagabend im Casinotheater die Klingen. Zur Podiumsdiskussion eingeladen hatten die Top-Medien.

Wer aber einen hitzigen Fechtkampf erwartete, wurde enttäuscht. Vielmehr fühlte man sich dabei ertappt, eine Ehe zu beobachten, die kurz vor der Scheidung steht. «Wir haben als Gesamtstadtrat diese Entscheide getroffen», «wir haben als Gesamtstadtrat die Stadt aus der finanziellen Misere geholt», «wir...» lautete oft der Tenor, als es um die vergangene Legislatur ging.

Faires Duell

Die beiden Konkurrenten verteidigten einander sogar. Beispielsweise, als Beutler kritisiert wurde, kurz vor dem Wahltag die Medien eingeladen zu haben, um über das positive Rechnungsresultat der Stadt zu berichten (wir berichteten). Dies sei intern so abgesprochen worden, nahm Künzle die Finanzvorsteherin in Schutz. Und Beutler übergab bei den Zuschauerfragen den Ball auch mal an den amtierenden Stadtpräsidenten, wenn dieser zu einer Sachlage kompetenter Auskunft geben konnte.

Michael Künzle ist zufrieden...

Dennoch gab es auch harschere Worte, denn wie es mit der Stadt weitergehen soll, da unterscheiden sich die Ansichten. Michael Künzle würde am liebsten mit dem Status Quo weiterfahren, dieser sei von Erfolg gekrönt: «Winterthur geht es gut, den Einwohnern gefällt es hier, das zeigen auch die verschiedensten Umfragen.» Als erste Stadtregierung habe man unter seiner Leitung eine 12-Jahres-Strategie aufgestellt, die mehrheitlich auch umgesetzt werden konnte. «Zudem hat die Stadt wieder nationalen Vorbildcharakter, beispielsweise beim House of Winterthur, für welches ich mich stark engagiert habe.»

Probleme wie die roten Zahlen, die Wärme Frauenfeld AG und die Jihad-Reisenden habe man durch ein gutes Krisenmanagement gemeistert. «Ich stand als Präsident aber auch hin und gab zu, wenn etwas nicht so geklappt hat wie es sollte. Dadurch habe ich einige Menschen enttäuscht und deren Stimme verloren, doch das gehört dazu», blickte er selbstkritisch auf sein Ergebnis vom ersten Wahlkampf zurück.

TELE TOP zeigt das Gespräch in zwei Teilen heute Mittwoch, 4. April ab 18.30 Uhr (stündlich wiederholt).

Sorgen, mit einer rot-grünen Mehrheit zu regieren, habe er kaum. «Diese Situation hatte ich vor der Ära Lisibach ja auch.» Es müsse sich nun zeigen, wie Christa Meier sich im Team einfüge.

Am angriffslustigen zeigte sich Künzle, als er der SP vorwarf Fake News zu verbreiten. Beispielsweise, dass er das Theater hätte abreissen lassen wollen. «Das ist Unsinn, ich habe mich engagiert für dessen Erhalt eingesetzt. Wir haben nur nach Alternativen gesucht, beispielsweise die Lösung mit dem Kongresszentrum, aber nie einen Entscheid gefällt.»

...Yvonne Beutler will die Wende

Yvonne Beutler kritisierte an der aktuellen Regierung, dass man sich zu schnell zufrieden gebe. «Auch wenn so manches Ziel erreicht wurde, darf man sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Es gilt sich stetig zu verbessern, Projekte nicht nur aufzugleisen, sondern aktiv zu fördern.»

Wieso sie antrete, war eine der Einstiegsfragen. «Weil die Einwohnerinnen und Einwohner gezeigt haben, dass sie sich eine Wende wünschen. Der rot-grüne Erfolg kann nicht einfach auf die linke Mobilisierung wegen der «No-Billag»-Initiative geschoben werden. Vielmehr zeigt sich dieser Trend momentan in der ganzen Schweiz. Die Bevölkerung will eine sozialere, ökologischere und fortschrittlichere Politik.»

Yvonne Beutler gilt als sehr gemässigte SP-Politikerin. Dies sieht sie als grossen Vorteil: «Ich bin auch über die Parteigrenzen wählbar, weil ich für die Gesamtbevölkerung arbeite und nicht nur für meine Partei. Und dies werde ich auch als Stadtpräsidentin so weiterführen.»

Kein wirklicher Gewinner

Yvonne Beutler hatte zwar mehr Redezeit, konnte Michael Künzle aber kaum aus der Ruhe bringen. Beide Lager hatten ihr Publikum, die manche Aussagen frenetisch beklatschten. An einem Punkt gingen die Meinungen stark auseinander, hörte man sich danach noch bei den Zuschauern um. Manche schätzen Michael Künzle für seine Volksnähe, andere honorieren Beutlers Einstellung, nicht an jedem Event präsent sein zu müssen, sondern auch den Kopf frei zu haben, um ihr Unternehmen, die Stadtregierung, zu fördern.

Wer überzeugt hat, zeigt sich am Sonntag, 15. April. «Züriost» ist vor Ort und wird ab 12 Uhr live berichten. Das Ergebnis soll gegen 14 Uhr feststehen.

Der Schlagabtausch zwischen Michael Künzle und Yvonne Beutler zum Nachhören bei unseren Kollegen von den Top-Medien:

Hier klicken

So sahen die Politiker den Schlagabtausch: Hier klicken

So sahen die Zuschauer den Schlagabtausch: Hier klicken