Vor einem Jahr war noch nicht viel von der Win4-Sportarena zu sehen. Zusammen mit städtischen Vertretern und Mitgliedern der verschiedenen Winterthurer Ballsportklubs legten die Win4-Verantwortlichen Mitte März 2017 den Grundstein für den Sport- und Gesundheitsbusinesspark beim Deutweg. Als symbolischen Akt verstauten damals Vereinsdelegierte ein Geschenk und formulierte Wünsche in eine Metallbox, die anschliessend beim späteren Mittelpunkt der Halle vergraben wurde.

Die Bauarbeiten verlaufen nach Plan

Nun gewährt Robert Risse, Geschäftsführer der Win4 Management AG, ein Jahr nach der Grundsteinlegung einen exklusiven Einblick in die Bauarbeiten. In den zwölf Monaten hat sich auf dem Gelände neben der Zielbau Arena zwischen der Grüzefeld- und der Scheideggstrasse viel getan. Über der vergrabenen Wunschbox ist mittlerweile die Arena in die Höhe geschossen. Aktuell verpassen ihr die Bauarbeiter unter anderem eine topmoderne Fassade.

Aktuelle Arbeiten an der Arena Zurzeit wird die Fassade montiert. (Foto: Michael Hotz)

Ende Mai soll die Sportarena fertig sein, am 1. Juni ist die Bauübergabe vorgesehen. Gemäss Robert Risse kann der ehrgeizige Terminplan eingehalten werden. «Wegen des Wetters und der Kälte vor einigen Wochen mussten Arbeiten ausgesetzt werden, die Zeit wird aber mit zusätzlicher Manpower wieder aufgeholt. Der Totalunternehmer hat alles im Griff.»

Fans werden von einer Parkanlage empfangen

Wenn die Besucher von der Bushaltestelle an der Grüzefeldstrasse künftig Richtung Arena strömen, erwartet sie vor dem Gebäude eine der grössten begrünten Stadtplätzen Winterthurs. Noch ist davon nichts zu sehen. Die beiden Winterthurer Unternehmen Göldi AG und Hofmann Gartenbau AG beginnen erst in einigen Tagen gemeinsam mit der Umsetzung des Umgebungskonzepts.

Vor der Sportarena entsteht eine grosszügige Parkanlage Noch deutet wenig auf die Grünfläche hin, die zwischen Arena und Grüzefeldstrasse konzipiert ist. (Foto: Michael Hotz)

Zu den Eingängen der Sportarena gelangt das Publikum über ein überdachtes Aussenfoyer zwischen der Arena und dem angrenzenden Campus, in dem unter anderem eine Kunst- und Sportschule, ein Gesundheitszentrum sowie ein Fitnesscenter untergebracht sein werden. Im Win4-Eingangsbereich führt je eine Treppe am Ende des Ganges die Besucher danach zu ihren nummerierten Sitzplätzen. Für die VIPs gibt es gleich gegenüber von den Eingangstüren einen separaten Aufgang. Der Garderobenbereich ist von hier aus für die Fans nicht zu erreichen. «Das Publikum ist so klar von den Sportlern und den Offiziellen getrennt. Das ist eine Anforderung an internationale Wettkämpfe», erklärt Robert Risse.

Bildschirme über den Toren, Werbebanden ums Feld herum

Im Innern der Arena braucht es gar nicht so viel Fantasie, um sich auszumalen wie es sich anfühlen wird, wenn künftig Pfadi Winterthur oder der HC Rychenberg hier seine Heimspiele und die Red Ants ihre Playoff-Partien austragen – auch wenn die Innenausstattung grösstenteils noch fehlt. An der westlichen Längsseite entsteht der VIP-Bereich – ein verwandelbarer Business-Raum für 300 Personen, inklusive eigener Bar und WC-Anlage.

Kameraschwenk durch die Arena So sieht das Halleninnere aktuell aus. (Handyvideo: Michael Hotz)

Auf der gegenüberliegenden Seite werden sich die weiteren Sanitäranlagen sowie die Essensstände befinden. Je ein LED-Bildschirm hängt künftig über den beiden Toren, ums Spielfeld herum werden elektronische Werbebanden montiert. Die ganze Halle wird rundum begehbar sein. «Wir errichten keine abgetrennten Sektoren wie es in anderen Sportarten Pflicht ist», sagt Robert Risse.

Viele Freiheiten für die Winterthurer Vereine

Generell ist die Arena voll auf den Sport zugeschnitten, wie der Geschäftsführer betont. So sei beispielsweise der kombi-elastische Sportboden, der im Mai eingebaut werde, von der neusten Generation – und damit der beste der Schweiz.

Robert Risse ergänzt: «Auch wollen wir die Vereine nicht einschränken. Deshalb halten wir die Arena neutral, also ohne Werbung, und drängen den Klubs kein Catering auf, das von uns betrieben wird.» Dies erlaube es den sich einmietenden Sportvereinen, als Veranstalter die eigenen Sponsoren zu bewerben und ein eigenes Essenskonzept zu verfolgen. «Ich drücke den Klubverantwortlichen sozusagen den Schlüssel für die voll ausgerüstete Arena in die Hand. Und sie können sich dann entsprechend einrichten.»

Das Heiligtum Pfadi-Garderobe

An vielen kleinen, aber dennoch zentralen Details ist der Arena anzuerkennen, dass sie an internationalen Ansprüchen ausgerichtet ist. So werden bei der Deckenbeleuchtung LED-Lampen mit hoher Strahlkraft eingesetzt. Diese sind für Fernsehübertragungen notwendig. Und wie in modernen Arenen üblich sind auch im Win4 Lichtshow-Einlagen möglich.

Pfadis Heiligtum Pfadi Winterthur richtet für seine Spieler eine Wohlfühloase her. (Foto: Michael Hotz)

Im nicht öffentlichen Bereich ums Halleninnere herum hat es neben den sechs normalen Garderoben etwa auch ein Raum für Dopingkontrollen. Dazu kommen drei Schiedsrichter- und Trainergarderoben, ein grosszügiger Medienraum, ein Sanitätszimmer sowie ein Raum für Offizielle. Das grosse Heiligtum ist die künftige Garderobe von Pfadi Winterthur. Der Verein sorgt vor, dass sich die Spieler im Win4 möglichst wohlfühlen werden. Jeder Akteur hat künftig seinen eigenen Spind. Im Sanitärbereich entstehen unter anderem Kältebäder.

Die Pfadi-Garderobe darf dann kein anderer Klub nutzen. «Höchstens vielleicht noch die Schweizer Handball-Nati», sagt Robert Risse augenzwinkernd. Anfang nächstes Jahr findet nämlich der Yellow Cup im Win4 statt. Die Ehre, als erste Schweizer Nationalmannschaft in der neuen Sportarena aufzulaufen, kommt aber den Unihockeyanern zu. Sie gastieren 2018 gleich dreimal mit Zusammenzügen in Winterthur, das erste Mal vom 31. August bis 2. September.

Tag der offenen Tür am 18. August



Die Betreiber laden am Samstag, 18. August, zu einem Tag der offenen Tür in die Sportarena Win4 sowie in die Räume der angrenzenden Sportschule. Unter anderem werden den Besuchern Show-Trainings von verschiedenen Winterthurer Vereinen geboten. Das Pre-Opening mit 2000 geladenen Gästen ist tags zuvor am 17. August.