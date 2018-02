Für die Winterthurerin Dorothea Frey geht an diesem Wochenende eine Ära zu Ende. Zum letzten Mal steht die Sopranistin zusammen mit der Kantorei Zürcher Oberland auf der Bühne. Der Chor tritt am Samstag in der reformierten Kirche Pfäffikon und am Sonntag in der reformierten Kirche Hinwil auf.

Seit über 30 Jahren begleitet Dorothea Frey den Chor als Solistin bei seinen Auftritten. «Anfang 20 wurde ich von ihnen zum ersten Mal angefragt», sagt die heute 57-Jährige. Wehmütig sei sie daher schon. «Die Kantorei Zürcher Oberland ist eine treue und lieb gewordene Konstante in meinem Leben. Ich fühle mich den Leuten sehr verbunden. Für mich bedeutet der Chor ein Stück Heimat.» Dorothea Frey wohnt seit Jahren in Winterthur, doch aufgewachsen ist sie in Oberkempten.

Musiklehrerin an der Kanti

Das Zürcher Oberland spielt auch sonst eine zentrale Rolle in Dorothea Freys Alltag. Seit rund 25 Jahren ist sie Lehrbeauftragte für Sologesang an der Kantonsschule Wetzikon. «Die Wetziker Kanti ist eine wunderbare Schule, was Musik betrifft. Die Musikausbildung geniesst einen hohen Stellenwert und die Fachschaft Musik ist sehr gut vernetzt mit der ganzen Schule.» Ursprünglich sei ihre Lehrtätigkeit aber nur ein Nebenerwerb gewesen. «Anfangs erteilte ich sehr wenige Lektionen pro Woche.»

Inzwischen ist das Unterrichten zu ihrer Hauptbeschäftigung geworden. «Das ist nicht ungewöhnlich für Musiker. In jungen Jahren ist man stärker an Auftritten interessiert. Mit der Zeit verlagert sich die Tätigkeit bei den meisten aufs Unterrichten.»

Platz machen für die Jungen

Ihr Rückzug von der Kantorei sei ein logischer Teil dieser Entwicklung, sagt die Winterthurerin. «Auch die Dirigenten mit denen ich oft zusammenarbeite, werden älter. Die Zahl der Anfragen nimmt ab.» Sie sehe das aber positiv. «Es ist intensiv, vor allem stimmlich, sich ständig auf neue Auftritte vorzubereiten, während gleichzeitig das Unterrichtspensum relativ hoch ist.»

Zudem sei es für sie an der Zeit, Platz zu machen für Nachwuchstalente, sagt Frey. «Ich kann mich erinnern, wie ich als junge Sängerin über ältere Kolleginnen dachte, die seit Jahren gut etabliert waren und uns Jungen den Einstieg erschwerten.» Es würden so viele junge Sänger ausgebildet, die geradezu nach Auftritten lechzen.

Gleichzeitig hätten die Chöre immer weniger finanzielle Mittel und führten seltener Konzerte durch. «Das erschwert die Suche nach Engagements für die Jungen zusätzlich.» Schon letztes Jahr habe sie darum der Kantorei gesagt, dass sie aufhören wolle, so Frey. «Doch man sagte mir, ich hätte eben mein 49. Konzert mit ihnen bestritten. So kurz vor dem 50. könne ich doch nicht aufhören.» Darum liess sie sich gerne überreden noch ein Jahr anzuhängen.

Ein Oratorium von Händel

«Dorothea ist für uns eine sehr wichtige Person», sagt Chor-Präsidentin Barbara Ineichen. «Über die Jahre hat sich eine Freundschaft entwickelt. Wir bedauern, dass sie uns verlässt.» Darum hätten sie ihr die Wahl der Musik für ihr Abschiedskonzert überlassen.

Frey entschied sich für das «Alexanderfest» von Georg Friedrich Händel. «Ein anspruchsvolles Stück», wie die Solistin sagt. Es handelt von einem Festmahl des griechischen Feldherrn Alexander der Grosse in Persepolis. Begleitet werden die Sänger und der Chor von einem Orchester. «Das Stück wird heute, im Gegensatz zu anderen Werken Händels, nicht sehr häufig aufgeführt», sagt Frey. «Darum wird dieses Konzert nicht nur für mich, sondern auch für die Zuhörer etwas Spezielles.»

Die zwei Konzerte der Kantorei Zürcher Oberland finden am Samstag, 3. Februar, 17 Uhr, in der Kirche Pfäffikon und am Sonntag, 4. Februar, 17 Uhr, in der Kirche Hinwil statt. Tickets gibt es auf der Website oder über Telefon 044 970 30 29.