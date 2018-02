«Wir sind auf dem Weg, ihren Verlobungsring anzupassen», erzählt Robin Bühlmann stolz. Vor kurzem hat der 24-Jährige seiner drei Jahre jüngeren Freundin Priska Lienhard einen Heiratsantrag gemacht.

«Der Ring ist unglaublich schön», sagt die junge Seuzacherin strahlend und zeigt einen schlichten, silbernen Ring mit einem Diamanten. Der Schmuckspezialist ihrer Wahl ist das Winterthurer Geschäft Mundwiler.

Am liebsten zum Italiener

Die beiden sind häufig zusammen in Winterthur unterwegs. Am liebsten essen oder trinken sie etwas gemeinsam. Ein besondere Vorliebe haben sie für die italienische Küche. In Winterthur zählt das Villa Duchessa zu ihren Favoriten.

Kennengelernt haben sie sich durch Priskas Lienhards Schwester. Seit Oktober letzten Jahres sind sie ein Paar. Ein Datum für ihre Hochzeit haben die beiden noch nicht festgelegt.

Sie schätzt an ihm vor allem seinen Humor. Der junge Mann schwärmt von seiner Verlobten:«Ich liebe einfach ihr Gesamtpaket. Noch nie habe ich einen so einfühlsamen Menschen wie Priska getroffen.»