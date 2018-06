Zwischen Seen und Sennhof findet dieses Wochenende das Grienen Openair statt. Musikalische Abwechslung an einem familiären Ort machen das Openair in der Winterthurer Umgebung einzigartig. Veranstaltungsort ist die gleichnamige WG, deren Bewohnerinnen und Bewohner die Organisation übernehmen.