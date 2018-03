Die Klasse 3e der Kantonsschule Rychenberg hatte eine besondere Idee: In Gruppen verfassten sie Kolumnen, in denen sie über ihre persönlichen peinlichsten Momente erzählen. Wie das Projekt entstand, ist hier zu lesen. Täglich erscheint auf «Züriost» ein neuer Text.

Heute berichten Adrian Stahel und Leon Schwalt über einen peinlichen Zufall.

«Es war Freitagabend und ich hatte eine anstrengende Woche hinter mir. Ich spürte, wie ich wiedermal zu kränkeln begann, und wollte einfach nur ins Bett. Aber als ich schon gegessen hatte und eigentlich schlafen gehen wollte, kam ein Anruf eines Bekannten. Er wollte mit mir ins Kino gehen. Ich versuchte so müde wie möglich zu klingen und lehnte freundlich ab. Ich legte mich ins Bett und nickte nach kurzer Zeit ein.

Nach nur einer halben Stunde Schlaf erwachte ich und fühlte mich so gut wie ein Murmeltier, das aus seinem Winterschlaf erwacht. Ich überlegte meinen Bekannten kurz anzurufen, um doch noch ins Kino zu gehen, doch ich dachte mir, unter anderem, da ich mir einen peinlichen Anruf ersparen wollte, es sei schon zu spät. Da jetzt an Schlafen nicht mehr zu denken war, rief ich meinen besten Freund an, um mit ihm etwas zu unternehmen. Wir beschlossen etwas trinken zu gehen und trafen uns wenig später gut gelaunt vor dem Eingang des Restaurants.

Als wir uns ein paar Stunden später verabschiedeten und ich mich zu Fuss auf dem Heimweg befand, passierte es: Der Bekannte, dem ich zuvor abgesagt hatte, kam mir mit einer mir unbekannten Frau entgegen. Ich drehte den Kopf ein wenig zur Seite und ging einen grossen Bogen um die zwei, in der Hoffnung nicht erkannt zu werden, doch als wir auf der gleichen Höhe waren, merkte ich, wie er mich mit einem sehr prüfenden Blick ansah. Auf dieses Ereignis hin erhielt ich nie wieder einen Anruf von ihm.»