Eine Runde vor Schluss ist klar: Das Frauenteam des FC Winterthur steigt zum zweiten Mal in Folge auf. Den Vormarsch in die 1. Liga sicherte sich das Team von Cheftrainerin Adrienne Krysl mit einem 3:2-Sieg gegen den FC Wädenswil, der vor dem Spitzenspiel drei Punkte Rückstand auf die Winterthurerinnen hatte.

Posieren vor den Fans



Die FCW-Frauen lassen sich feiern. (Quelle: Facebook)

Die Partie vergangenen Sonntag auf der Schützenwiese war ein Auf und Ab. Der FCW ging in der 15. Minute in Führung. Die Wädenswilerinnen nahmen anschliessend das Spieldiktat in die Hand und drehten mit zwei Toren innert vier Minuten die Partie. Zur Matchwinnerin avancierte Michelle Hofmann, die noch vor der Pause den Rückstand in einen Sieg umwandelte.

So vielen in der zweiten Halbzeit keine Tore mehr. Der FCW überliess den Gegnerinnen mehrheitlich die Kontrolle übers Spiel, ohne gross in Gefahr zu geraten, einen Gegentreffer hinnehmen zu müssen. Die Abwehr um Captain Sarah Akanji hielt dicht und vorne setzte Toja Rauch einige Male, aber letztlich erfolglos, zum Kontern an. Kurz vor 13 Uhr konnten der FC Winterthur und die vielen erschienenen Fans dann den Aufstieg bejubeln.

Revanche im Cup-Final

In knapp zwei Wochen treffen die beiden Teams gleich nochmals aufeinander. Die Wädenswilerinnen sinnen im Cup-Final am Samstag, 23. Juni, auf Revanche. Die FCW-Frauen haben dann in Kloten dagegen die Chance auf eine rundum perfekte Saison.