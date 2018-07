Hand in Hand schlendern Mariette und Hanspeter Schmutz durch den Oberen Graben. «Ich kann ganz genau sagen, wann wir uns kennengelernt haben», meint der 66-Jährige stolz. Das sei im Dezember vor 48 Jahren gewesen. «Wir gingen beide in den Akkordeonverein», verrät seine Gattin.

Die Musik verbinde die beiden noch heute. Doch auch Wandern und Velofahren gehören zu ihren gemeinsamen Tätigkeiten. «In der Natur sind wir beide gerne», erklärt Hanspeter Schmutz.

Heute mussten sie allerdings in die Stadt, um Hosen zu kaufen. «Wir gehen nicht so gerne shoppen», sagt die 67-Jährige. Einkaufen würden sie nur, wenn es wirklich nötig ist. «Sonst lieben wir die Stadt jedoch», ergänzt der Ehemann. Sie flanieren gerne durch die Gässchen in Winterthur und beobachten die vielen Menschen, die sich auf ihnen tummeln.