Zilla: Dabei machten die Waffenstillstandsverhandlungen endlich Fortschritte.

Ada: Sie haben sich über die Sitzordnung geeinigt.

Eva: Fast.

Ada: Die erste Macht schlägt einen viereckigen Tisch vor.

Eva: Die zweite Macht schlägt einen runden Tisch vor.

Zilla: Die dritte Macht schlägt einen dreieckigen Tisch vor.

Ada: Die vierte Macht schlägt einen hufeisenförmigen Tisch vor.

Haben Sie diesen Einstieg sofort kapiert? Nein? Das macht nichts. Sie müssen den Text auch nicht etwa auswendig lernen. Anders als das Winterthurer Theaterensemble «Und Gabi war dagegen». Dieses stellt sich der Herausforderung, das anspruchsvolle Werk «Porträt eines Planeten» von Friedrich Dürrenmatt auf die Bühne zu bringen. Zu sehen ist das Ergebnis vom 12. bis 14. Juni im Gaswerk, am 15. Juni im Gemeinschaftsraum Hard sowie am 16. Juni am Openair Grienen in Winterthur.

Viel Raum für Interpretation

Es ist generell ein Risiko, ein literarisches Werk nachzuspielen. Kenner des Werks haben meist hohe Erwartungen. Und noch schwieriger wird es, wenn keine durchgehende Geschichte erzählt wird, sondern die Handlung aus zusammenhangslosen Szenen besteht, was viel Raum für eigene Interpretationen lässt.

So ist es auch bei «Porträt eines Planeten». Für die Schauspielerinnen und Schauspieler war die Vorbereitung deswegen umso mehr eine Herausforderung, da sie ihre anfängliche Sicht auf die Situationen und Dialoge selbst immer wieder neu überdenken und ihr Schauspiel dementsprechend anpassen mussten. Franziska Beck, künstlerische Leiterin des Theaterensembles: «Genau das macht aber den Reiz des Stücks aus. Sich ohne zahlreiche Kostümwechsel in immer wieder neue Rollen sowie teils groteske Alltagssituationen hineinzuversetzen. Unsere Gruppe stellt sich gerne solchen Aufgaben. Denn wir spielen nicht nur Theater, sondern wir leben es.»

So sei es zwar nett, für ein einfaches Stück vom Publikum Applaus zu erhalten. «Wir wollen aber unsere Zuschauer aus der Reserve locken, sie zu einem Teil des Werks werden lassen. Sie sollen mitdenken, mitleiden, sich mit uns freuen. Wenn wir diese Emotionen in ihren Gesichtern erblicken, haben wir unser Ziel erreicht.»

«Und Gabi war dagegen» – woher der Name kommt Der auffällige Name des Ensembles ist zufällig entstanden. Janine Brüderlin, Mitglied seit der ersten Stunde, erinnert sich schmunzelnd zurück: «Bei der Gründungsversammlung unseres Vereins diskutierten wir fast nur über die Namensgebung. Immer jemand hatte was zu jammern. Auch unser damaliges Mitglied Gabi.» Plötzlich habe jemand sarkastisch geschrieben: «Und Gabi war dagegen!» Die Gruppe war begeistert. Den ursprünglichen favorisierten Namen «Hünd» liess man fallen, doch noch heute ist ein Pudel das Logo des Ensembles.

Auch Schwächen zulassen

Es ist die vierte Produktion von «Und Gabi war dagegen», die damit auch ihr Fünf-Jahr-Jubiläum feiern. Für Franziska Beck ist die Gruppe eine ideale Plattform, um sich als Theaterpädagogin weiterzuentwickeln und neues auszuprobieren. Dementsprechend wurden bereits unterschiedlichste Variationen des Schauspiels aufgeführt. Ein Highlight sei «Mann, bin ich Mensch» gewesen, welches als Improvisationsstück aufgebaut war. Die echten privaten Ansichten und Ängste der Darsteller fanden dadurch Einfluss in das Werk.

Mit «Porträt eines Planeten» folge man nun zwar wieder einer existenten Vorlage. Dennoch war es Franziska Beck wichtig, dass erneut Platz für die persönlichen Stärken und Schwächen der Schauspieler bleibt. Das schätzt auch Lucia Aeschbacher, die seit zwei Jahren dabei ist: «Wir sind nicht nur eine Gruppe, sondern eine Gemeinschaft. Wir zeigen uns vor unseren Mitspielern von unserer verletzlichen Seite, geben viel von uns preis. Diese Emotionen fliessen schliesslich in das Stück und dies wird von den Zuschauern bemerkt und geschätzt.»

Nun sei man gespannt, wie ihre Neuinterpretation des doch eher untypischen Dürrenmatt-Werks beim Publikum ankommen wird.