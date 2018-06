Eine ungewöhnliche Serie von Verkehrsunfällen hat sich an diesem Wochenende in Winterthur ereignet. Innerhalb von weniger als 24 Stunden stürzten an verschiedenen Orten fünf Velofahrer, ohne dass andere Verkehrsteilnehmer in den Unfall involviert gewesen wären. Wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt, mussten alle Fahrradlenker durch die jeweils ausgerückte Ambulanz zur Behandlung ihrer leichten bis zum Teil mittelschweren Verletzungen ins Kantonsspital Winterthur gebracht werden.

Der erste Sturz ereignete sich am Freitag kurz nach 19 Uhr. Am Eigenheimweg stürzte ein 17-jähriger Jugendlicher mit seinem Sportfahrrad und zog sich Verletzungen zu.



Am Samstag, kurz nach Mitternacht, beherrschte dann ein 42-jähriger Fahrradlenker sein Fahrzeug auf der Stadlerstrasse nicht, worauf es zu einem Selbstunfall ohne Dritteinwirkung kam. Die Unfallursache dürfte auf den Alkoholkonsum zurückzuführen sein, schreibt die Stapo. Eine durch die Polizei durchgeführte Atemalkoholkontrolle beim Lenker habe einen deutlich positiven Wert ergeben.



Nur kurze Zeit später, um etwa 1 Uhr, stürzte ein 31-jähriger Fahrradlenker auf der Unteren Vogelsangstrasse. Auch in diesem Falle stellte die Polizei nach dem erfolgten Atemalkoholtest ein deutlich positives Resultat fest.



In der gleichen Nacht, kurz vor 5 Uhr, zeigte sich den handelnden Beamten an der Lindstrasse wiederum das gleiche Bild. Ein 32-jähriger alkoholisierter Velofahrer stürzte ohne Fremdeinwirkung.



Am Samstag, etwa um 12.15 Uhr, komplettierte ein 22-jähriger Zweiradlenker die Unfallserie von Velofahrern über das Wochenende. Er stürzte mit seinem Fahrzeug ohne Fremdeinwirkung auf der Guggenbühlstrasse.