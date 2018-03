Die Betreiber des Tenniscenters Grüze wollen an die frische Luft. Auf dem Landstück zwischen der Tennishalle und der Etzbergstrasse lassen sie drei Aussenplätze erstellen. Dafür hat die Stadt Winterthur, das Land im Baurecht an die Eigentümer des Tenniscenters abgetreten.

Nun ist der Spatenstich erfolgt, die Arbeiten führt das Winterthurer Unternehmen Spalinger Gartenbau durch. Die neuen Allwetter-Aussenplätze sollen Ende Mai fertig gestellt sein.

Sich den neuen Bedürfnissen anpassen

Diese Angebotserweiterung passt gemäss André Müller in die Geschäftsstrategie der Tennishalle Grüze AG. Der Betriebsleiter führt aus: «Laufend in die Infrastruktur zu investieren und Neues zu wagen gehört genauso dazu wie sich an die Bedürfnisse der Kundschaft anzupassen.»

Teil dieser Strategie ist auch der integrierte Tennisclub Grüze. Dieser biete neu als Ganzjahresclub den geeigneten Rahmen für ein sportliches Familienleben. «Juniorinnen und Junioren wie auch weniger ambitionierte Spielerinnen und Spieler erhalten bei uns optimale Trainingsmöglichkeiten bei namhaften Trainern», so André Müller. Dank den drei neuen Allwetter-Aussenplätzen seien Trainingseinheiten das ganze Jahr über drinnen und draussen möglich.

Seit 1999 können drei Ballsportarten betrieben werden

1979 wurde im Hölderli die erste Halle mit Schiebedächern in Betrieb genommen. Zwei Jahre später folgte die zweite Halle. Auf einer Fläche von rund 5000 Quadratmetern konnte Tennis oder Squash gespielt werden. 1999 wurden vier Badmintonplätze erstellt, die das Angebot auf drei Ballsportarten ausbauten. (red/mth)