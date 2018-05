Die Gefahr ist nah wie nie! Dr. Red treibt ab dem kommenden Samstag, 26. Mai, ihr Unwesen in Winterthur Seen. Die Bio-Chemikerin droht, mit einem Anschlag die Welt für immer zu verändern. Nur 60 Minuten bleiben den tapferen Helden, um diese Pläne zu durchzukreuzen. Ob es gelingt?

Dies ist natürlich kein reales Szenario, sondern die Story des neusten Escape Room, der an der Bollstrasse 6 die Türen öffnet. Hinter dem Projekt «escapestories» steht das Paar Linda Altwegg (26) und Cyril Odermatt (29), das sich damit einen lang gehegten Wunsch erfüllt hat.

Gestartet wird mit einem Spiel

Seit dem ersten «Stadi»-Besuch letzten März hat sich in dem charmanten Altbau einiges getan. Ursprünglich war jedoch geplant, mit zwei Spielen zu starten. Doch man habe sich beim Umbau mit dem zeitlichen Aufwand überschätzt, gibt Linda Altwegg zu: «Es tauchten immer wieder Kleinigkeiten auf, die wir so nicht einplanen konnten.»

Wichtig sei nun aber, dass das erste Spiel komplett steht, das zweite Game werde voraussichtlich im Juni lanciert. Hierfür stehe man auch unter Zeitdruck, denn die ersten Anmeldungen dafür seien bereits eingegangen, zeigen sich die Initianten erfreut: «So wird uns auch bald eine erste Schulklasse besuchen». Zudem bereite man in diesen Tagen noch einen Raum vor, der sich für Apéros eignet, sollte eine Firma Interesse an einem Geschäftsausflug in den Escape Room haben.

Eine anspruchsvolle Aufgabe

Ziel der Winterthurer ist es, die Spielenden während den ganzen 60 Minuten in eine andere Welt zu entführen. Ihre Besuche in anderen Escape Rooms haben gezeigt, dass man als erfahrenes Team teilweise zu schnell alle Rätsel gelöst hat. «Wir wollen jedoch, dass unsere Besucherinnen und Besucher für ihr Geld möglichst eine ganze Stunde voller Nervenkitzel kriegen.» Dementsprechend sollen ihre Geschichten auch für langjährige Spieler ein herausforderndes Erlebnis sein. «Gleichzeitig eignet es sich aber auch für Neulinge. Unsere Spielleiter beobachten das Geschehen ja und geben auch gerne Tipps».

Probieren geht über Studieren

Einige Tipps geben Linda Altwegg und Cyril Odermatt bereits jetzt: «Probieren geht über Studieren! Redet nicht zu lange über eine Möglichkeit, sondern testet sie aus. Und vor allem: Sprecht miteinander, teilt eure Ideen den anderen Mitspielern mit! Nur gemeinsam könnt ihr Dr. Red stoppen!» Reservationen werden online entgegengenommen.