Die Musikfestwochen in Winterthur vermochten das Publikum auch am Samstag, 13. August 2017, wieder zu mobilisieren. Vor verschiedenen Bühnen in der Altstadt konnte ausgelassen getanzt oder genussvoll zugehört werden.

Bereits im März haben die Organisatoren der Musikfestwochen Winterthur ein vielseitiges Bandpaket präsentiert. Nun wurde das Line-Up vervollständigt.

So fehlte für den kostenpflichtigen Abend mit Billy Talent und Black Foxxes am Samstag, 18. August, noch ein Act. Diese Lücke wird nun mit Turbostaat gefüllt. Die Berliner ebneten den Weg für deutsche Punkbands, die energievolle Rockmelodien mit komplexeren Texten, als sie sonst in dieser Szene üblich sind, vermischen. Vergleichbar sind sie unter anderem mit Marathonmann, Kmpfsprt und Lyvten.

Machten Turbostaat anfangs vor allem persönlichere Lyrics, wurden sie zunehmend politischer.

Programm der Winti-Night bekannt

Die Musikfestwochen-Crew legt Wert darauf, dass in ihrem Programm rund 50 Prozent der Bands aus der Schweiz stammen. Ein besonderes Augenmerk wird auch auf die lokale Musikszene gelegt. Das Publikum ist dafür dankbar, denn die jährliche Winti-Night sorgt immer für eine überdurchschnittlich volle Steinberggasse.

Dies dürfte auch in diesem Jahr nicht anders werden, denn es treten wahre Perlen aus der Eulachstadt auf. So die Rockgruppe Mama Jefferson, die letztes Jahr noch auf der Startrampe-Bühne zum Tanzen verleitete. Für ihr neustes Video «Media» arbeitete die Band um Frontfrau Vanja Vukelic mit dem Winterthurer Regisseur Samuel Dütsch von SD Productions zusammen.

Ebenfalls auf der Steibi-Bühne steht die Hardrock-Gruppe Gloria Volt, die sich schon längst einen Namen «ennet der Schweizer Grenze» erspielt haben.

Doch Winterthur lebt nicht nur durch seine Rockszene, sondern auch durch die vielerorts gelebte Hip-Hop-Kultur. Wer die Ärme schwingen will, ist an der Winti-Night bei den Rappern WiitUndBreiT an der richtigen Stelle. Das Video unten zeigt eine Accoustic-Session an den letztjährigen Musikfestwochen.

Sehr musikalisch wird es bei Croque Monsieur. Drei Winterthurer Künstlerinnen, die sich Volksliedern verschrieben haben:

Weitere Acts, die das Line-Up vervollständigen

Wie oben erwähnt, wird die Hälfte des Programms nationalen Acts gewidmet. Zu bereits bekannten Namen wie Klaus Johann Grobe und Schnellertollermeier gesellen sich nun noch One Sentence. Supervisor (Krautrock), Megan (Hip-Hop) und Veronica Fusaro (Pop) dazu.

Aus dem Ausland sind im neuntägigen, kostenlosen Programm frisch dabei: Mavi Phoenix (Lo-Fi-Trap), Ron Gallo (Garage Rock) und Matt Maltese («Brexit Pop»). Für einen Spezialauftritt am Sonntag, 12. August, konnten die Musikfestwochen die Beeinträchtigen-Band Too Nice To Fail gewinnen. Im Familienprogramm am Mittwochnachmittag, 15. August, spielen Deine Freunde und Laurent & Max.