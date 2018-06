So soll es dann ab 2021 aussehen. (Visualisierung: SBB)

So soll es dann ab 2021 aussehen. (Visualisierung: SBB)

So soll es dann ab 2021 aussehen. (Visualisierung: SBB)

Für Pendler ist sie schon lange ein Graus, die schmale Unterführung beim Hauptbahnhof Winterthur. Kein Wunder, ist diese schon längst nicht mehr ausgelegt auf den Personenstrom des vierthäufigst frequentierten Bahnhofs der Schweiz.

Dies wird nun aber geändert. Am 10. Juni schliesst diese Unterführung für immer. Der Weg führt dann bis 2021 über die Gleise. Dies dank einer provisorischen Fussgängerpasserelle, in die die SBB 2,5 Millionen investiert (wir berichteten). Das Provisorium liegt zwischen Raiffeisenbank und Parkhausrampe, Treppen führen runter zu den Gleisen. Während der Bauzeit ist so der direkte Zugang zu den Perrons gewährleistet.

Künftig viermal so breit

Die neue Personenunterführung ab 2021 wird von heute 4.5 auf 17.5 Meter verbreitet. Stufenfreie Zugänge mit Rampen und Liften in die Unterführung und zu den Perrons machen den Weg behindertenfreundlich. Acht neue Ladengeschäfte sorgen für mehr Attraktivität. Parallel zur Unterführung wird im Auftrag der Stadt eine separate Veloquerung realisiert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 93 Millionen Franken.