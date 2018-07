Tanja Fäh und Adi Ribic geben dem Baumer Nachtleben ein Gesicht. Seit eineinhalb Jahren führen die beiden die Tanzbar im alten Jugendhaus. «In Bauma gab es keine Möglichkeit, feiern oder tanzen zu gehen. Das wollten wir ändern», sagt Fäh. Im Januar 2017 ging die erste Party in der Tanzbar über die Bühne, seither findet sie jeden letzten Samstag im Monat statt.



Tanja Fäh ist zufrieden mit der Entwicklung der Tanzbar. Neben der Stammkundschaft lernen die Betreiber immer wieder neue Besucher kennen. «Das ist schön, wir setzen auf ein vielfältiges Publikum.» Das Konzept, die Preise möglichst tief zu halten, habe sich bewährt.

«Der Eintritt kostet nach wie vor fünf Franken und auch bei den Getränkepreisen haben wir keine Anpassungen gemacht.» Trotzdem sei die Tanzbar selbsttragend, worauf Tanja Fäh wie auch Adi Ribic stolz sind. «Wir konnten sogar einige Anschaffungen machen und beispielsweise die Lichttechnik aufpeppen», sagt Fäh.



Nichts mehr eingeschenkt

Die Rückmeldungen des Publikums seien durch und durch positiv, die Besucherzahl steigend. «Die Gäste loben unser Angebot und die Musikauswahl», sagt Fäh. Sie sei überrascht, dass auch der Töggelichaste und der Billardtisch meist besetzt seien.

Trotzdem haben Tanja Fäh und ihr Team auch schon die Schattenseiten des Nachtlebens kennengelernt. «Es kam immer mal wieder vor, dass wir einer Person nichts mehr einschenkten, weil sie schon zu viel intus hatte. Das kam nicht immer gut an.»



Teilweise sei es auch zu Streit unter den Gästen gekommen. «Wir bitten die betroffenen Personen, sich zusammenzunehmen und anständiger zu verhalten. Rausstellen mussten wir zum Glück noch nie jemanden.»



Ein Bonus im Oktober

Ziel von Tanja Fäh und Adi Ribic ist es, die Tanzbar so wie bisher weiterzuführen. Wichtig ist ihnen vor allem die Vielfalt der Musik. «Wir nehmen die Wünsche des Publikums entgegen und wollen möglichst allen Genres einen Platz bieten», erzählt Fäh. Die Tanzbar mehr als einmal im Monat zu öffnen, komme für sie nicht in Frage. «Der Aufwand wäre mir zu gross.»



Für alle Fans gibt trotzdem einen Bonus: Am Samstag, 6. Oktober, öffnet sie nach dem Baumer Herbstmarkt bereits um 18 Uhr ihre Türen. «Der Markt ist ein freudiges Ereignis für die Baumer, nach dessen Schliessung gab es bisher aber keinen weiteren Treffpunkt. Das fanden wir schade.»



Schon im April öffneten Fäh und Ribic die Tanzbar nach dem Frühlingsmarkt. Die Resonanz war sehr gross. «Wir wurden praktisch überrannt», sagt Fäh und lacht. Sie fügt an: «Hoffentlich wird das auch im Herbst so sein.»