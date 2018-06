Die Winterthurer Altstadt wird dieses Wochenende zum grossen Publikumsmagneten, wenn das Abanifest in die Gassen einzieht. Über 100 000 Besucher werden an den drei Tagen des «Winterthurer Stadtfests der Vereine und Kulturen» – so lautet der neue Slogan des Fests – zugegen sein.

Albanifest-Präsident Daniel Frei hat eine intensive Vorbereitungszeit hinter sich. Er musste gleich vier neue Mitglieder fürs Komitee finden. Diese brachten sich in der Organisation gleich aktiv mit ein. So erarbeitete Linus Eberhard ein neues Sicherheitskonzept, das Teil der Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt und dem Albanifest-Komitee ist. Dass die Vereinbarung im Gemeinderat ohne Gegenstimme angenommen worden ist, wertet Daniel Frei als starkes Zeichen für sein Team und dessen Arbeit.

Das Albanifest-Komitee musste nach dem letztjährigen Fest gleich vier Rücktritte verkraften. Wie schwierig war es, neue Mitglieder zu finden?

Daniel Frei: Unterschiedlich, je nach Einsatzgebiet. Die neuen Personen müssen nicht nur das fachliche Know-how mitbringen, sondern auch ins Team hineinpassen. Das braucht natürlich Zeit.

Inwiefern wurden die Festvorbereitungen durch die Abgänge beeinflusst?

Vorwiegend positiv, denn wir nutzen die Gelegenheit, das Stadtfest für die Zukunft fit zu machen. Dafür geben wir uns Zeit bis zum Fest 2019.

Für die Ausgabe 2019 wollt Ihr ein neues Konzept für die Vereine erarbeiten. Was schwebt Euch da vor?

Das werden wir gerne dann bekannt geben, wenn es steht. Jetzt konzentrieren wir uns zuerst auf das Fest 2018.

«Die Leistungsvereinbarung gibt uns erstmals eine Planungssicherheit vor dem Fest.» Daniel Frei, Albanifest-Präsident

Also zurück zum Fest 2018. Einer der Neuen, Linus Eberhard, war federführend beim neuen Sicherheitskonzept. Welche Verbesserungen bringt dieses mit?

Linus Eberhard bringt ein enormes Know-how mit. Wir haben daher das Sicherheitskonzept neu aufgestellt – konzeptionell wie auch personell professionalisiert. Immer mit dem Ziel, ein umsetzbares Konzept zu erarbeiten, das den heutigen Anforderungen entspricht und langfristig aufgestellt ist.

Ihr habt die Festzeiten angepasst. Neu endet das Albanifest am Freitag und am Samstag jeweils um 3 Uhr. Weshalb diese Adaption?

Wir haben dies schon länger ins Auge gefasst, weil am Freitagabend, wenn die Winterthurer feiern, der Festschluss um 2 Uhr zu früh ist. Dafür bringt die Stunde am Samstag von 3 bis 4 Uhr nicht mehr viel. So haben wir uns in den letzten beiden Jahren bei allen Beteiligten umgehört und die Rückmeldung war eindeutig. Festschluss jeweils um 3 Uhr.

Zusammen mit dem neuen Kommunikationsverantwortlichen Heinz Stiefel habt Ihr dem Albanifest den Slogan «Winterthurer Stadtfest der Vereine und Kulturen» verpasst. Wie kam es dazu?

Wir wollten einen Slogan, der das Albanifest kurz und bündig erklärt. Das ist uns damit sicher gelungen.

Letzten Herbst genehmigte der Gemeinderat eine Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt und dem Albanifest-Komitee. Wie wichtig ist diese Übereinkunft fürs Winterthurer Strassenfest?

Sehr, denn es gibt uns erstmals eine Planungssicherheit vor dem Fest. Zudem war auch die Zustimmung des Gemeinderates ohne Gegenstimme ein starkes Zeichen für unsere Organisation.

«Es ist nicht das erste Mal, dass ein Fussball-Grossereignis stattfindet, während die Winterthurer feiern.» Daniel Frei, Albanifest-Präsident

Während des Albanifests finden an der WM in Russland einige Achtelfinal-Partien statt. Können Fussballfans die Spiele auch am Albanifest verfolgen?

Der eine oder andere Verein wird dies sicher in ihrem Festwirtschaftskonzept berücksichtigt haben. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass ein Fussball-Grossereignis stattfindet, während die Winterthurer feiern.

Was gehört zu einem gelungenen Albanifest?

Einen reibungslosen Ablauf und ein unfallfreies Fest.

Was für Insider-Tipps haben Sie für die Besucher?

Die spezielle Stadtführung am Samstag, für die man sich bei der Tourist Information am Bahnhof anmelden kann, der Festgottesdienst am Sonntag oder ganz einfach – in die grosse Festhütte eintauchen und geniessen. Es hat für jeden etwas…

Welche sind eigentlich Ihre Lieblingsstunden am Albanifest?

Freitag und Samstagabend sowie der Sonntagnachmittag. Dann kommt die Vielseitigkeit unseres Festes so richtig zur Geltung.