Der Freefall-Tower von Schausteller Hanspeter Maier ist am Albani ein beliebter Treffpunkt. Die Kosten sind in diesem Jahr niedriger als beispielsweise am Knabenschiessen. (Archivfoto: Urs Weisskopf)

Das Albani ist ein Volksfest mit familiärem Flair. Zehntausende strömen durch die Winterthurer Altstadt, vorbei an Marktständen, Festwirtschaften der Vereine und den Fahrgeschäften der Schausteller. Für Eugen Zanolla, der in Winterthur zur Schule ging, ist das Albanifest immer noch etwas besonders. «Das Albani ist eines der tollsten, aber auch eines der teuersten Volksfeste der Schweiz», sagt Zanolla.

Besonders bei den grösseren Fahrgeschäften sind die Preise deutlich angestiegen. Auch der Freefall-Tower von Hanspeter Maier, einem der grössten Schausteller der Schweiz, kostet je nach Chilbi und Fest zwischen 10 und 15 Franken. Auch das Riesenrad kostete schon 12 Franken. Seit einem Jahr gehört es ebenfalls Maier und eine Fahrt kostet dieses Jahr 6 Franken.

Maier ist seit 43 Jahren Stammgast am Albanifest. «Die Chilbi mitten in der Altstadt hat ein besonderes Flair.» Deshalb mache er in Winterthur einen «anständigen Preis» und er freue sich jedes Jahr wie Zanolla auf den Termin.

Minimum 40'000 Franken Umsatz

«Die Preise sind allerdings in den letzten 40 Jahren schweizweit explodiert», sagt Maier: Platzpreise, Personal und besonders die Anschaffung neuer Fahrgeschäfte würden die Fahrpreise in die Höhe treiben. Früher habe eine neue Bahn 100‘000 Deutsche Mark gekostet – heute seien es mehrere Millionen Franken.

«Wenn ich dieses unternehmerische Risiko nehme, dann müssen sich die Investitionskosten irgendwann wieder ausgleichen», sagt Maier. Er rechnet vor: Mit Platzgeld, Aufbau, Strom und Personal habe er erstmal nur Kosten. «Ich brauche rund 40‘000 Franken Umsatz am Albanifest, bis ich den ersten Franken verdiene.»

Auch Eugen Zanolla spricht von ähnlichen Verhältnissen wie Maier. «Hanspeter Maier hat natürlich die ungleich grösseren Fahrgeschäfte als ich. Aber auch ich muss meine Neuheiten refinanzieren.» Entsprechend zögen sich immer mehr Schausteller aus dem Geschäft zurück oder schafften keine neuen Bahnen mehr an. «Wir müssen schon genau kalkulieren», sagt Zanolla.

«Höre nicht auf Buchhalter»

Eine Fahrt im Autoscooter habe in den 1940er-Jahren noch einen einzigen Franken gekostet, heute seien es 3 Franken. Die Fahrt mit dem beliebten «Insider», einer Art Schüttelkarussell, kostet beispielsweise 5 Franken. «Wenn ich auf meinen Treuhänder hören würde, müsste ich 7 Franken nehmen», sagt Zanolla.

«Aber die Chilbi liegt mir zu sehr am Herzen. Die Menschen sollen schliesslich auch etwas davon haben. Ans Albanifest könne man deshalb mit jedem Budget kommen. Es gebe Fahrgeschäfte in allen Preisklassen und so kann jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten auf seine Kosten kommen. «Im Europapark muss man auch Eintritt zahlen, auch wenn man keine Bahn nutzt. Wenn man an der Chilbi keine Bahn fährt, kostet es auch nichts.»

Apropos Kosten. Ein wesentlicher Teil davon entfällt für die Schausteller auf die Platzgebühren. Wie hoch diese sind, wollen Maier und Zanolla nicht sagen. Auch der Präsident der Organisationskomitees (OK) des Albanifestes, Daniel Frei, hüllt sich in Schweigen. «Die Platzgebühren legen wir individuell mit jedem Schausteller fest», sagt Frei. Dabei werden Fahrzeit und –Preis miteinbezogen. So wolle man Ungerechtigkeiten verhindern.

Kompromisse machen

Die Vereine am Fest bezahlen einen sogenannten Organisationsbeitrag, der allerdings tiefer ausfällt als die Platzgebühren der Schausteller und Marktfahrer. «Wir wollen für unsere Besucher einen attraktiven Mix zusammenstellen und versuchen, darauf zu schauen, dass die Preise nicht aus dem Ruder laufen», sagt OK-Chef Frei.

Aus diesem Grund lege das OK beispielsweise Fixpreise für Speisen und Getränke fest. «Für ein gelungenes Albani müssen alle Beteiligten gewisse Konzessionen eingehen. Ich bin der Meinung: Der Mix auf dem Festgelände stimmt.» Da können auch Maier und Zanolla nicht widersprechen. Beide sagen: «Wir freuen uns riesig auf das Fest im Herzen von Winterthur.»